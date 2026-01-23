स्पोर्ट्स डेस्कः न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली जा रही 5 मैचों की टी-20 सीरीज का दूसरा मुकाबला 23 जनवरी को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। इस मैच में भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए लंबे समय बाद अर्धशतक जड़ा।
करीब 15 महीने के लंबे इंतजार के बाद सूर्या के बल्ले से अर्धशतक निकला, जो वर्ल्ड कप 2026 से पहले भारतीय टीम के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर मानी जा रही है।
15 महीने बाद टूटा अर्धशतक का सूखा
सूर्यकुमार यादव ने भारत के लिए आखिरी टी-20 अर्धशतक 12 अक्टूबर 2024 को बांग्लादेश के खिलाफ बनाया था। उस मुकाबले में उन्होंने 75 रन की शानदार पारी खेली थी। इसके बाद सूर्या कई मैचों में अच्छी शुरुआत तो कर रहे थे, लेकिन बार-बार अर्धशतक से चूक जा रहे थे। लंबे समय तक फॉर्म से जूझने के बाद अब उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ एक बार फिर अपने पुराने रंग में वापसी की है।
सिर्फ 23 गेंदों में पूरी की फिफ्टी
इस मुकाबले में सूर्यकुमार यादव ने महज 23 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। इसके साथ ही उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ टी-20 क्रिकेट में भारत की ओर से तीसरा सबसे तेज अर्धशतक भी अपने नाम किया। सूर्या ने अंत तक नाबाद रहते हुए 37 गेंदों में 82 रन की विस्फोटक पारी खेली।
चौकों-छक्कों की बारिश, मैदान के चारों ओर लगाए शॉट
अपनी इस शानदार पारी के दौरान सूर्यकुमार यादव ने 9 चौके और 4 छक्के लगाए। उन्होंने मैदान के चारों ओर अपने खास अंदाज में शॉट खेले और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को पूरी तरह दबाव में डाल दिया।
ईशान किशन के साथ बड़ी साझेदारी
सूर्यकुमार यादव ने ईशान किशन के साथ मिलकर 48 गेंदों में 122 रन की अहम साझेदारी की, जिससे भारत ने मैच में मजबूत पकड़ बना ली। इसके बाद शिवम दुबे के साथ मिलकर सूर्या ने 37 गेंदों में 81 रन जोड़े और रन रेट को और तेज कर दिया।
टीम इंडिया के लिए शुभ संकेत
सूर्यकुमार यादव की यह पारी न सिर्फ इस मुकाबले के लिहाज से अहम रही, बल्कि आने वाले बड़े टूर्नामेंट्स, खासकर टी-20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले भारतीय टीम के लिए एक मजबूत संकेत भी है। कप्तान का फॉर्म में लौटना टीम इंडिया के आत्मविश्वास को जरूर बढ़ाएगा।