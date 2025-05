खेल डैस्क : मुंबई इंडियंस प्लेआफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। मुंबई को यहां तक पहुंचाने में सूर्यकुमार का महत्वपूर्ण योगदान रहा जिन्होंने 43 गेंदों पर 73 रन बनाकर मुंबई को 180 तक पहुंचा दिया। जवाब में दिल्ली की टीम 121 रन पर ही सिमट गई और मुंबई को 59 रन से जीत मिली। अपनी शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच बने सूर्यकुमार ने कहा कि अब तक 13 मैच हो चुके हैं। मेरी पत्नी ने एक प्यारी सी बात कही थी। उसने कहा कि तुमने अब तक सारे अवॉर्ड्स जीत लिए हैं, बस प्लेयर ऑफ द मैच नहीं मिला। तो आज का ये अवॉर्ड मेरे लिए बहुत खास है। टीम के नजरिए से भी आज की पारी बहुत अहम थी और ये ट्रॉफी मैं उसे (अपनी पत्नी को) समर्पित करता हूं।



सूर्यकुमार ने कहा कि मेरे लिए आखिर तक खेलना जरूरी था। वो ऐसे पलों का इंतजार करती है और जब हम घर जाते हैं तो साथ में इसे सेलिब्रेट करते हैं, तो अब इसका बेसब्री से इंतजार है। किसी एक बल्लेबाज का आखिर तक टिके रहना बेहद ज़रूरी था। हमें पता था कि कहीं न कहीं एक ऐसा ओवर आएगा जिसमें 15-20 रन बनेंगे। जिस तरह से नमन आया और उसने वही ऊर्जा मुझमें डाली, वो कमाल का था। अब आगे के पांच दिन अच्छे रहने वाले हैं।

