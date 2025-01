प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) : पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना चल रहे महाकुंभ में हिस्सा लेने के लिए प्रज्ञागराज पहुंचे और गर्व से राज्य को अपनी 'कर्म भूमि' कहा। रैना ने कहा कि मैं प्रयागराज आने वाले सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं। मैं भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा आयोजित भव्य महाकुंभ का दौरा करने आया हूं। मैं यहां अपनी पत्नी और दोस्तों के साथ आया हूं। यह अद्भुत होने वाला है। जब मैं डुबकी लगाऊंगा तो और भी अच्छा महसूस करूंगा। यूपी मेरी 'कर्मभूमि' है...'। बता दें कि रैना भारत के सर्वश्रेष्ठ मध्यक्रम बल्लेबाजों में से एक रहे हैं। वह भारत के लिए सभी प्रारूपों में शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी भी थे। रैना ने 322 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 32.87 की औसत और 92 से अधिक की स्ट्राइक रेट से 7,988 रन बनाए है। उनके बल्ले से सात शतक और 48 अर्द्धशतक भी निकले हैं।

