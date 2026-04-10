नई दिल्ली : भारत के दिग्गज खिलाड़ी सुनील गावस्कर ने लखनऊ सुपर जायंट्स के विकेटकीपर-बल्लेबाज मुकुल चौधरी की जमकर तारीफ की। LSG ने ईडन गार्डन्स में खेले गए एक रोमांचक मैच की आखिरी गेंद पर कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ तीन विकेट से शानदार जीत हासिल की। ​​यह जीत टीम के हर खिलाड़ी के बेहतरीन प्रदर्शन और आयुष बडोनी व मुकुल चौधरी के विशेष योगदान की बदौलत मिली।

मेजबान टीम के 181/4 का स्कोर बनाने के बाद LSG (लखनऊ सुपर जायंट्स) ने संभलकर शुरुआत की। एडेन मार्करम और मिचेल मार्श ने सिर्फ चार ओवरों में 41 रन जोड़े। हालांकि वैभव अरोड़ा ने विकेटों की झड़ी लगा दी। उन्होंने पहले मार्करम को आउट किया और उसके दो गेंद बाद ही मार्श भी आउट हो गए जिससे मैच का रुख तेजी से बदल गया। इसके बाद बडोनी ने मोर्चा संभाला और 34 गेंदों में 54 रनों की निडर पारी खेली जिसमें 7 चौके और दो गगनचुंबी छक्के शामिल थे। दूसरी ओर चौधरी ने भी एक ज़बरदस्त पारी खेली और सिर्फ 27 गेंदों में नाबाद 54 रन बनाए।

गावस्कर ने जियोस्टार पर कहा, 'इस निडर युवा खिलाड़ी मुकुल चौधरी की पारी अविश्वसनीय थी। IPL के बारे में मुझे जो बात सबसे ज्यादा पसंद है, वह यह है कि हमें हर दिन कुछ नया देखने को मिलता है। पिछले मैच में हमने दिल्ली कैपिटल्स के डेविड मिलर को एक शानदार पारी खेलते हुए देखा था, जिन्होंने गुजरात टाइटन्स के खिलाफ अपनी टीम को जीत के बेहद करीब पहुंचा दिया था; लेकिन वह पारी एक जाने-माने विश्व कप स्टार ने खेली थी।'

उन्होंने कहा, 'यहां, मुकुल चौधरी ने आगे बढ़कर अपनी टीम को जीत की मंजिल तक पहुंचाया। यह लड़का एक युवा खिलाड़ी है जो घरेलू T20 क्रिकेट में राजस्थान के लिए पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी करता है। वह IPL में आता है, एक अविश्वसनीय पारी खेलता है और हर किसी को अपने बारे में बात करने पर मजबूर कर देता है। उन्होंने जिस आत्मविश्वास का प्रदर्शन किया और जिस तरह से अपने शॉट्स खेले, उसे देखना सचमुच अद्भुत था। पारी के जिस मोड़ पर वह बल्लेबाज़ी करने आए, वहां उन्होंने पूरी तरह से संयम बनाए रखा, अपना समय लिया, क्रीज पर अच्छी तरह से जम गए और फिर गेंदों को मैदान के बाहर पहुंचाना शुरू कर दिया।'

गावस्कर ने कहा, 'उन्होंने तो हेलीकॉप्टर शॉट भी खेला, जिसे देखकर MS धोनी को जरूर अपनी पुरानी यादें ताजा हो गई होंगी। उन्होंने आसान सिंगल लेने से भी मना कर दिया, क्योंकि उन्हें अपनी बड़ी हिट लगाने और मैच को खत्म करने की काबिलियत पर पूरा भरोसा था। यह देखना सचमुच कमाल का था।'