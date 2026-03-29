स्पोर्ट्स डेस्क : दिग्गज भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने IPL में आखिरी समय पर नाम वापस लेने वालों के खिलाफ और सख्त कदम उठाने की मांग करते हुए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) से मौजूदा सजा प्रणाली पर फिर से विचार करने को कहा है। गावस्कर का मानना ​​है कि मौजूदा दो साल के बैन का नियम इतना सख्त नहीं है कि खिलाड़ियों को नीलामी में चुने जाने के बाद नाम वापस लेने से रोक सके।

बेन डकेट के IPL 2026 से नाम वापस लेने के बाद लीग के नियमों को कड़ा करने की बात कही गई है। इंग्लैंड के बल्लेबाज डकेट को दिल्ली कैपिटल्स ने 2 करोड़ रुपए में खरीदा था। लेकिन उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को प्राथमिकता देने और परिवार के साथ समय बिताने के लिए IPL से नाम वापस ले लिया। उनका यह फैसला एशेज और टी20 विश्व कप जैसे व्यस्त अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों के ठीक बाद आया था। अब IPL के नियमों के मुताबिक उन पर दो साल का संभावित प्रतिबंध लग सकता है।

गावस्कर ने कहा, 'यह एक मुश्किल मामला है। साफ तौर पर बेन डकेट का एशेज सीरीज में प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा था। अगर उन्हें 'द हंड्रेड' की नीलामी में इतनी अच्छी कीमत पर नहीं खरीदा गया होता, तो शायद हालात कुछ और होते। यह बात समझी जा सकती है कि 'द हंड्रेड' में इतनी अच्छी कीमत पर खरीदे जाने के बाद, वह शायद IPL छोड़ने और अपने इंग्लैंड टेस्ट करियर पर ध्यान देने की बात कहकर खुश थे।'

पूर्व क्रिकेटर ने कहा, 'लेकिन हां, इस बारे में BCCI को भी सोचना चाहिए कि क्या किया जाना चाहिए, क्योंकि दो साल का बैन साफ ​​तौर पर काम नहीं कर रहा है। आपको कुछ ऐसा करना होगा जिसका असर हो। जब तक इसका खिलाड़ी पर और उसके IPL में वापसी के मौकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तब तक यह नियम काम नहीं करेगा।'