सिडनी : इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन पांचवें एशेज टेस्ट के दूसरे दिन तीसरे सेशन के दौरान गरमागरम बहस में उलझ गए जिससे क्रीज के बीच में एक तीखा पल आया जिसमें इंग्लैंड के कप्तान ने लाबुशेन पर कुछ तीखे शब्द कहे।

ट्रैविस हेड ने इंग्लैंड के कप्तान की गेंदों पर लगातार बाउंड्री लगाकर 29वां ओवर खत्म किया और उसके बाद तनाव बढ़ गया। ऐसा लगा जैसे लाबुशेन ने स्टोक्स को गुस्सा दिला दिया था, जब ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टोक्स के रन-अप के दौरान अपनी क्रीज से पीछे हट गया। जब स्टोक्स ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के पास से गुजरे तो उन्होंने लाबुशेन से कुछ कहा और उनकी ओर इशारा किया, जिससे टकराव बढ़ गया। फिर स्टोक्स मुड़े और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी के पास गए और ऐसा लगा कि उन्होंने सख्त तरीके से उसके कंधों पर हाथ रखा। अंपायर के दखल देने से पहले दोनों के बीच कुछ बातचीत हुई, जिसके बाद वे अलग हो गए।

ठीक-ठीक बातचीत क्या हुई यह साफ नहीं है, लेकिन पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिंग ने चैनल 7 पर बात करते हुए कहा कि स्टोक्स ने लाबुशेन से कहा, 'तीन बार, तीन बार तुमने मेरे साथ ऐसा किया है।' जब ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने जवाब देना शुरू किया तो स्टोक्स ने लाबुशेन से 'चुप हो जाओ' भी कहा। इस बीच फॉक्स क्रिकेट के लिए कमेंट्री करते हुए मार्क वॉ ने कहा, 'मार्नस लाबुशेन ऐसे घूम रहा है जैसे, 'मुझे यहां नहीं होना चाहिए', लेकिन आप इस तरह से गेम नहीं खेल सकते। आप वहां हैं। आप खेल रहे हैं। आपको आगे बढ़ना होगा।'

दोनों के बीच टकराव के बाद पहली ही गेंद पर लाबुशेन ने एक लापरवाह शॉट खेला, जो उस समय तक अपने फैसलों में बहुत समझदार था, लेकिन उसने वह गेंद जैकब बेथेल के पास हवा में गई और आसान कैच आउट हो गया। पोंटिंग ने कहा, 'क्या स्टोक्स उसके दिमाग में घुस गए? क्या लाबुशेन ने स्टोक्स के साथ जो माइंड गेम खेलने की कोशिश की, वह उल्टा पड़ गया? ऐसा पहले भी हो चुका है। हमने इसे पहले भी देखा है। जब वह अपने बबल से बाहर होता है, तो अजीब चीजें हो सकती हैं।'

इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने 7 क्रिकेट पर कहा, 'यह सब मार्नस लाबुशेन की वजह से हो रहा है। मार्नस कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे बेन स्टोक्स परेशान हो रहे हैं, चाहे वह उन्हें अपनी जगह पर इंतजार करवाना हो, या नॉन-स्ट्राइकर एंड पर उन्हें कभी-कभी तेजी लाने के लिए याद दिलाना हो।'