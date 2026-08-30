नई दिल्ली : इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने श्रीलंका से पहली महिला चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी का अधिकार छीन लिया है। यह फैसला तब लिया गया जब ICC ने तय किया कि वह श्रीलंका में टूर्नामेंट की मेजबानी के साथ आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि श्रीलंका क्रिकेट (SLC) को सरकार द्वारा नियुक्त अंतरिम प्रशासन चला रहा है। महिला चैंपियंस ट्रॉफी 2027 अपनी तरह का पहला टूर्नामेंट होगा, जिसमें 14 से 28 फरवरी तक चलने वाले इस इवेंट में छह टीमें हिस्सा लेंगी।

'संडे टाइम्स' की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि श्रीलंका ने टूर्नामेंट की मेजबानी का अधिकार खो दिया है और नई जगह का फैसला ICC बोर्ड की अगली बैठक में किया जाएगा। साप्ताहिक अखबार के अनुसार SLC ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी के सेक्रेटरी प्रकाश शैफ्टर ने कहा, 'हां, इसे श्रीलंका से दूसरी जगह ले जाया गया है। यह किसी दूसरी जगह पर खेला जाएगा, लेकिन अभी मुझे पक्का नहीं पता कि यह कहां खेला जाएगा।'

इंटरनेशनल क्रिकेट संस्था का कहना है कि सदस्य देशों में सरकार का कोई दखल नहीं होना चाहिए। ICC ने SLC के प्रतिनिधियों को ICC बोर्ड की बैठक में शामिल होने की इजाजत देने से भी मना कर दिया था क्योंकि बोर्ड को एक ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी चला रही थी। पिछले महीने एक बयान में ICC ने SLC से "जितनी जल्दी हो सके" चुनाव कराने को कहा था। ICC ने एक बयान में कहा था, 'ICC बोर्ड को श्रीलंका क्रिकेट के बारे में अपडेट मिला और उसने बदले हुए संविधान की दिशा में हुई प्रगति पर ध्यान दिया। उसने जल्द से जल्द चुनाव कराने की जरूरत पर जोर दिया और इस बात पर सहमति जताई कि श्रीलंका क्रिकेट अभी के लिए ICC बोर्ड की बैठकों में प्रतिनिधित्व करने में असमर्थ रहेगा।'

अंतरिम कमेटी ने खेल मंत्री को संविधान का एक ड्राफ्ट सौंपा है। प्रस्तावित बदलाव कानूनी प्रक्रिया से गुजरेंगे और फिर संसद में पेश किए जाएंगे। हालांकि इस प्रक्रिया के जल्दी पूरी होने की संभावना नहीं है। इसके अलावा श्रीलंका चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा लेने से भी पूरी तरह चूक सकता है। ICC रैंकिंग में शीर्ष 5 टीमों के क्वालिफाई करने की उम्मीद है, जबकि मेजबान देश छठी टीम होगी। श्रीलंकाई टीम अभी दुनिया में छठे नंबर पर है और अगर टूर्नामेंट को ऐसे देश में ले जाया जाता है जो ICC रैंकिंग में शीर्ष छह से बाहर है, तो श्रीलंका टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले पाएगा।

