कोलकाता: विश्व टेस्ट चैंपियन दक्षिण अफ्रीका की टीम भारत के खिलाफ शुक्रवार से ईडन गार्डन्स में शुरू होने वाले पहले टेस्ट मैच के लिए कोलकाता पहुंच गई है।

कप्तान तेम्बा बावुमा, जो भारत ए के खिलाफ बेंगलुरु में अभ्यास मैच खेल रहे थे, अब टीम से जुड़ गए हैं। टीम का पहला दल रविवार को पहुंचा था, जिसमें मुख्य कोच शुकरी कोनराड, तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा, मार्को यानसन और पाकिस्तान दौरे से लौटे सीमित ओवरों के खिलाड़ी शामिल थे।

टीम के स्थानीय मैनेजर ने बताया कि बावुमा और कुछ अधिकारी सोमवार सुबह बेंगलुरु से कोलकाता पहुंचे। दोनों टीमें मंगलवार से अभ्यास शुरू करेंगी।

बावुमा को हाल ही में पिंडली में खिंचाव की समस्या थी, जिसके कारण वे पाकिस्तान में टेस्ट श्रृंखला नहीं खेल सके थे। उन्होंने भारत ए के खिलाफ दूसरे अनधिकृत टेस्ट में वापसी की और दूसरी पारी में 101 गेंदों पर 59 रन बनाए, जिससे टीम को जीत मिली। जुबैर हमजा भी भारत ए के खिलाफ खेलने के बाद मुख्य टीम में शामिल हो गए हैं।

भारतीय टीम भी रविवार रात कोलकाता पहुंच गई, जिसमें मुख्य कोच गौतम गंभीर, कप्तान शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह, वाशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल शामिल हैं। बाकी खिलाड़ी अलग-अलग बैचों में पहुंचेंगे।

भारत ने 2025–27 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप अभियान की शुरुआत शुभमन गिल की कप्तानी में की थी। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ 2–2 से ड्रॉ करने के बाद टीम ने वेस्टइंडीज़ पर 2–0 की जीत दर्ज की थी। यह भारत की इस साल की अंतिम टेस्ट सीरीज़ होगी।