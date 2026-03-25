स्पोर्ट्स डेस्क: क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल मैदान पर खेले गए पांचवें टी20 मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने न्यूज़ीलैंड को 33 रन से हराकर 5 मैचों की सीरीज 3-2 से अपने नाम कर ली। इस मैच के हीरो विकेटकीपर बल्लेबाज Connor Esterhuizen रहे, जिन्होंने 33 गेंदों में 75 रनों की तूफानी पारी खेली।

South Africa national cricket team ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट पर 187 रन बनाए। एस्टरहुइज़न ने चौथे मैच के बाद लगातार दूसरे मैच में अर्धशतक लगाया और टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाया।

आखिरी 10 ओवर में पलटा मैच

साउथ अफ्रीका की शुरुआत धीमी रही और पावरप्ले में टीम का स्कोर सिर्फ 43 रन था। 10 ओवर के बाद टीम 76/2 पर थी, लेकिन इसके बाद एस्टरहुइज़न और डायन फॉरेस्टर ने तेजी से रन बनाए। दोनों के बीच चौथे विकेट के लिए 4 ओवर में 61 रनों की साझेदारी हुई, जिससे टीम 187 तक पहुंच गई। रुबिन हरमन ने 31 गेंदों में 39 रनों की अहम पारी खेलकर पारी को संभाला और बाद में एस्टरहुइज़न ने तेजी से रन बनाकर मैच का रुख बदल दिया।

साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों का शानदार प्रदर्शन

187 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी New Zealand national cricket team की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 154 रन ही बना सकी। साउथ अफ्रीका के लिए जेराल्ड कोएट्जी ने 4 ओवर में 21 रन देकर 2 विकेट लिए। वहीं ओटनील बार्टमैन ने 2 विकेट लिए और प्रेनलन सुब्रायेन ने किफायती गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में सिर्फ 22 रन दिए। कप्तान केशव महाराज ने भी अहम विकेट लेकर मैच साउथ अफ्रीका की ओर मोड़ दिया।

न्यूजीलैंड की खराब बल्लेबाजी

न्यूजीलैंड की टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए नियमित अंतराल पर विकेट गंवाती रही। टीम 10 ओवर में 65/3 और 15 ओवर में 116/4 पर थी, जिसके बाद रन रेट काफी बढ़ गया। बेवॉन जैकब्स ने 19 गेंदों में 36 रन बनाकर टीम को मैच में बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन बाकी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सके और टीम 154/8 तक ही पहुंच पाई।

सीरीज का पूरा हाल

South Africa national cricket team और New Zealand national cricket team के बीच खेली गई 5 मैचों की टी20 सीरीज काफी रोमांचक रही। दोनों टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन साउथ अफ्रीका ने निर्णायक मुकाबला जीतकर सीरीज 3-2 से अपने नाम कर ली। इस सीरीज में कई युवा खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया, जो आने वाले बड़े टूर्नामेंट्स के लिए दोनों टीमों के लिए सकारात्मक संकेत है।