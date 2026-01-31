स्पोर्ट्स डेस्क: पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली का मानना है कि आगामी आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया खिताब जीतने की प्रबल दावेदार है। गांगुली के अनुसार सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम इस समय शानदार फॉर्म में है और बल्लेबाज़ी, स्पिन व तेज गेंदबाज़ी—तीनों विभागों में संतुलित नजर आ रही है।

भारत के पास इतिहास रचने का मौका

टीम इंडिया इस टूर्नामेंट में डिफेंडिंग चैंपियन के रूप में उतरेगी। भारत ने 2024 टी20 वर्ल्ड कप रोहित शर्मा की कप्तानी में जीता था। अगर भारत इस बार भी खिताब जीतने में सफल रहता है, तो वह टी20 वर्ल्ड कप को तीन बार जीतने वाली दुनिया की पहली टीम बन जाएगा।

गांगुली ने बताई टीम इंडिया की सबसे बड़ी ताकत

सौरव गांगुली ने कहा कि मौजूदा भारतीय टीम बेहद मजबूत है और खिलाड़ियों की मौजूदा फॉर्म टीम को और खतरनाक बनाती है।

उन्होंने कहा, 'भारत एक बहुत मजबूत टीम है और इस समय अपने सर्वश्रेष्ठ दौर में है। बल्लेबाज़ी, स्पिन विभाग और जसप्रीत बुमराह की अगुवाई वाली तेज गेंदबाज़ी टीम की सबसे बड़ी ताकत है। बड़े टूर्नामेंट में सबसे जरूरी होता है सही समय पर फॉर्म में आना और अच्छा प्रदर्शन करना। पिछले रिकॉर्ड का कोई खास मतलब नहीं होता, लेकिन मुझे लगता है कि भारत इस टूर्नामेंट में अपनी सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खेलेगा और मेरी पसंदीदा टीमों में से एक रहेगा।'

ईडन गार्डन्स में खेले जाएंगे कई अहम मुकाबले

टी20 वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से करेंगे। कोलकाता का ईडन गार्डन्स स्टेडियम इस टूर्नामेंट का अहम वेन्यू रहेगा, जहां कुल सात मैच खेले जाएंगे। हालांकि भारत अपने ग्रुप स्टेज के मुकाबले इस मैदान पर नहीं खेलेगा।

गांगुली ने कहा कि कोलकाता के क्रिकेट प्रशंसक इस मेगा इवेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, 'सिर्फ सीएबी ही नहीं बल्कि पूरा शहर इस बड़े टूर्नामेंट का इंतजार कर रहा है। यहां सात मैच खेले जाएंगे, जिसमें एक भारत का मुकाबला और एक सेमीफाइनल भी शामिल है। यह बहुत बड़ा आयोजन होगा।'

ईडन गार्डन्स के क्रिकेट माहौल पर गांगुली का भरोसा

गांगुली ने 2016 टी20 वर्ल्ड कप को याद करते हुए कहा कि उस समय भी कोलकाता ने भारत-पाकिस्तान मैच और फाइनल की सफल मेजबानी की थी। उन्होंने कहा कि ईडन गार्डन्स शानदार स्टेडियम है और यहां हमेशा दर्शकों का जबरदस्त समर्थन देखने को मिलता है।

टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड

सूर्यकुमार यादव, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, शिवम दुबे, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, रिंकू सिंह।