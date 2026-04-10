नई दिल्ली : दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के युवा बैटिंग सेंसेशन मुकुल चौधरी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि उनकी मैच खत्म करने की काबिलियत और फ्लिक शॉट्स (जिनकी बदौलत टीम ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) पर तीन विकेट से जीत हासिल की) दिग्गज MS धोनी के बैटिंग स्टाइल से काफी मिलते-जुलते थे।

मुकुल ने ईडन गार्डन्स में 27 गेंदों पर नाबाद 54 रन बनाए जिसमें सात छक्के और दो चौके शामिल थे और LSG को आखिरी गेंद पर जीत दिलाने में मदद की। डु प्लेसिस ने जियो हॉटस्टार पर कहा, 'मैच को आखिर तक ले जाने की उनकी समझ देखना कमाल का है। इस युवा खिलाड़ी में जबरदस्त ताकत है, अविश्वसनीय बैटिंग। क्रिकेट का क्या शानदार मैच था, जिसमें कई उतार-चढ़ाव आए और आखिर में जीत छीन ली गई। उनके कुछ शॉट्स देखकर मुझे पुराने दिनों में MS धोनी को खेलते देखने की याद आ गई, खासकर वो फ्लिक शॉट्स, जिनमें इतनी ताकत होती थी।'

जहां LSG को अनुभवहीन लेकिन प्रतिभाशाली चौधरी के रूप में एक नया हीरो मिला, वहीं डु प्लेसिस ने बताया कि तीन बार की चैंपियन KKR इस समय किस्मत का साथ पाने के लिए संघर्ष कर रही है। डु प्लेसिस ने कहा, 'सीजन में कुछ ऐसे छोटे-छोटे पल आते हैं जो निर्णायक साबित हो सकते हैं, जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो सोचते हैं कि अगर वो पल हमारे पक्ष में गया होता, तो सीजन का नजारा कुछ और ही होता। LSG के लिए यह उन्हीं पलों में से एक है - मैच को खत्म करना और जीत की रेखा पार करना, जबकि उन्हें ऐसा नहीं कर पाना चाहिए था, और वो भी एक ऐसे खिलाड़ी के साथ जो अनुभवहीन है, लेकिन जिसमें मैच को आखिर तक ले जाने की काबिलियत है। दूसरी तरफ KKR को लगेगा कि किस्मत उनके पक्ष में नहीं है।'

KKR IPL 2026 में अभी तक एक भी मैच नहीं जीता है और इस समय मुश्किल स्थिति में है। डु प्लेसिस ने कहा, 'यह एक ऐसी टीम है जिसे अब तक तीन हार का सामना करना पड़ा है और एक मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया है; वे 50-50 वाले पल उनके पक्ष में नहीं जा रहे हैं। मुझे पिछले ओवर की पहली गेंद याद आती है, जब आवेश के लिए एक आसान सिंगल लेने का मौका था। अगर आप जीत हासिल करना चाहते हैं, तो एक टीम के तौर पर आपको ऐसी ही छोटी-छोटी बातों पर पूरी तरह से चौकस रहना होगा।'

