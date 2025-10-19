स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना और संगीत निर्देशक पलाश मुच्छल के रिश्ते को लेकर लंबे समय से मीडिया और फैंस में चर्चा चल रही थी। अब यह अफवाहें सच साबित हुई हैं। हाल ही में आयोजित एक कार्यक्रम में पलाश ने स्पष्ट किया कि मंधाना जल्द ही इंदौर की बहू बनेंगी। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, “वह जल्द ही इंदौर की बहू बनेंगी... बस इतना ही कहना चाहता हूं।” यह पहली बार है जब दोनों पक्षों ने सार्वजनिक रूप से अपने रिश्ते की पुष्टि की है। इससे पहले सोशल मीडिया पर दोनों की साथ में तस्वीरें और वीडियो देखे जाते रहे थे, जिससे अटकलों को और बल मिला था।

सोशल मीडिया ने बढ़ाई उम्मीदें

स्मृति और पलाश अक्सर सोशल मीडिया पर साथ में दिखाई देते रहे हैं। उनके फैंस हमेशा इस जोड़ी की झलक पाने के लिए उत्सुक रहते थे। हालांकि, अब पहली बार दोनों ने सीधे तौर पर अपने रिश्ते को स्वीकार किया है, जिससे मीडिया और फैंस दोनों को आधिकारिक पुष्टि मिल गई। 30 वर्षीय संगीत निर्देशक ने इस घोषणा के दौरान मजाकिया अंदाज में कहा, “मैंने आपको शीर्षक दे दिया है।”

स्मृति की क्रिकेट तैयारी जारी

इस बीच भारतीय महिला क्रिकेट टीम इंदौर के होल्कर स्टेडियम में आईसीसी महिला विश्व कप के अहम मुकाबले की तैयारी में जुटी है। टीम का सामना इंग्लैंड से होना है और सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए जीत आवश्यक है। स्मृति मंधाना, जो टीम की उप-कप्तान और प्रमुख सलामी बल्लेबाज़ हैं, इस समय टीम के लिए फोकस्ड ट्रेनिंग कर रही हैं। पलाश ने अपनी शुभकामनाएं भी टीम को दी और विशेष रूप से स्मृति और कप्तान हरमनप्रीत कौर को हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा, “हम हमेशा यही चाहते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम हर मैच जीते और देश का नाम रोशन करे।”

पलाश का पेशेवर सफर

पलाश मुच्छल फिलहाल अपनी नई निर्देशित फिल्म ‘राजू बाजेवाला’ पर काम कर रहे हैं। इस फिल्म में अविका गौर और चंदन रॉय मुख्य भूमिका में हैं। पलाश और उनकी बहन पलक मुच्छल बॉलीवुड में कई फिल्मों के लिए संगीत देने के लिए जाने जाते हैं। इंदौर में उनकी लोकप्रियता के कारण, इस शादी की पुष्टि ने स्थानीय निवासियों और मीडिया में भी उत्सुकता बढ़ा दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पलाश ने वही दोहराया, “वह जल्द ही इंदौर की बहू बनेंगी... बस इतना ही कहना चाहता हूं।”

मीडिया में पहली आधिकारिक पुष्टि

मीडिया में लगातार इस रिश्ते को उजागर किया जाता रहा, लेकिन अब यह पहला मौका है जब दोनों ने सीधे तौर पर बयान दिया। पलाश के अनुसार, यह कदम फैंस और मीडिया के लिए स्पष्ट संकेत है कि उनका रिश्ता पक्का है। उन्होंने कहा, “भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना जल्द ही इंदौर की बहू बन जाएँगी, जिससे अटकलें और तेज हो गई हैं।” यह घोषणा न सिर्फ फैंस के लिए रोमांचक है, बल्कि भारतीय क्रिकेट और बॉलीवुड जगत में भी चर्चा का विषय बन गई है।