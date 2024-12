खेल डैस्क : सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 के फाइनल मुकाबला में अब मुंबई के सामने मध्य प्रदेश की टीम चुनौती देती नजर आएगी। सेमीफाइनल 1 में मुंबई ने बड़ौदा को हराया था जबकि सेमीफाइनल 2 में मध्य प्रदेश ने हरप्रीत सिंह भाटिया और कप्तान रजत पाटीदार की शानदार पारियों की बदौलत दिल्ली को हरा दिया। मुंबई फाइनल तक 8 में 7 मुकाबले जीतकर पहुंची हैं। वहीं मध्य प्रदेश ने भी 8 में से 7 मुकाबले जीते हैं। बहरहाल, दूसरे सेमीफाइनल में दिल्ली ने पहले खेलते हुए अनुज रावत के 33 रनों की बदौलत 146 रन ही बनाए थे। जवाब में हरप्रीत सिंह भाटिया ने 46 तो रजत पाटीदार ने 66 रन बनाकर अपनी टीम को जीत दिला दी।

दिल्ली : 146-5 (20 ओवर)

दिल्ली को प्रियांश आर्य और यश ढुल ने सधी हुई शुरूआत दी। प्रियांश ने जहां 21 गेंदों पर 29 रन बनाए तो वहीं, यश 18 गेंदों पर 11 ही रन बना पाए। तीसरे क्रम पर आए कप्तान आयुष बदोनी ने 16 गेंदों पर 19 रन बनाकर स्कोर आगे बढ़ाया। हिम्मत सिंह ने 15 तो मयंक रावत ने टीम के लिए महत्वपूर्ण 24 रन बनाए। इस बीच अनुज रावत ने 24 गेंदों पर 33 तो हर्ष त्यागी ने 9 रन बनाकर स्कोर 146 तक पहुंचाया। मध्य प्रदेश के लिए वेंकटेश अय्यर ने 12 रन देकर 2 विकेट लीं।

