नई दिल्ली : एक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका के तेज़ गेंदबाज नुवान तुषारा शायद आने वाले इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि श्रीलंका क्रिकेट (SLC) ने एक सख्त नई फिटनेस पॉलिसी लागू होने के बाद उन्हें 'नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' (NOC) देने से मना कर दिया है। नए नियमों के तहत SLC ने खिलाड़ियों के लिए यह जरूरी कर दिया है कि वे IPL और पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) जैसी विदेशी फ्रैंचाइजी लीग में हिस्सा लेने के लिए मंजूरी मिलने से पहले नए तय किए गए शारीरिक प्रदर्शन के पैमानों को पूरा करें। तुषारा का खेलना इन टेस्ट को सफलतापूर्वक पास करने पर निर्भर था, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक, वह जरूरी पैमानों को पूरा नहीं कर पाए।

'न्यूजवायर श्रीलंका' के अनुसार SLC ने NOC रोक दी है। इस फैसले से इस तेज गेंदबाज को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट गंवाना पड़ सकता है जिसकी कीमत कथित तौर पर लगभग 1.6 करोड़ रुपए है। यह झटका तुषारा के लिए एक और मुश्किल दौर की शुरुआत है। वह श्रीलंका के 2025 एशिया कप अभियान में अहम भूमिका में थे, लेकिन उसके बाद टी20 विश्व कप से पहले उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया। तेज गेंदबाजों के चोटिल होने की लगातार घटनाओं के बावजूद उन्हें टीम में चुनने के लिए नजरअंदाज कर दिया गया जिससे राष्ट्रीय टीम में उनकी जगह को लेकर सवाल उठने लगे हैं।

रिपोर्टों से पता चलता है कि तुषारा को फिलहाल कोई चोट नहीं है और वह गेंदबाजी करने के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन उनकी पूरी फिटनेस को लेकर उठे सवालों ने चयनकर्ताओं के सख्त रवैये को प्रभावित किया है। SLC ने अपनी नई पॉलिसी में कोई समझौता न करने का रवैया अपनाया है और NOC सिर्फ उन्हीं खिलाड़ियों को दिया जा रहा है जो फिटनेस के पैमानों को पूरा करते हैं। दुशमंथा चमीरा, दासुन शनाका, पथुम निसांका और कामिंदु मेंडिस जैसे कई खिलाड़ियों ने इन पैमानों को पूरा किया है और IPL में खेलने की मंजूरी हासिल कर ली है।

इसके विपरीत कुसल जनिथ परेरा को बिना फिटनेस टेस्ट दिए PSL में शामिल होने की इजाजत दे दी गई। SLC ने साफ किया कि फिलहाल उन्हें राष्ट्रीय टीम में चुनने पर विचार नहीं किया जा रहा है। तुषारा के लिए IPL से बाहर रहना उनके करियर की प्रगति और आर्थिक अवसरों दोनों के लिए एक बड़ा झटका है।

