दांबुला : श्रीलंका टीम घर पर मजबूत होती जा रही है। भले ही हाल के दिनों में उन्हें संघर्ष करना पड़ा है लेकिन बावजूद इसके लोकल सपोर्ट के कारण श्रीलंका क्रिकेट एक बार फिर से बूम पर है। इसी कड़ी के तहत श्रीलंका ने घरेलू मैदान पर वेस्टइंडीज को 3 मैचों की सीरीज में 2-1 से हरा दिया। कप्तान रोवमन पॉवेल (37), गुडाकेश मोती (32) और ब्रैंडन किंग (23) की आतिशी बल्लेबाजी की बदौलत वेस्टइंडीज ने श्रीलंका को जीत के लिए 163 रनों का लक्ष्य दिया था। जिसे श्रीलंका ने 18 ओवर में 1 विकेट खोकर ही हासिल कर लिया।

श्रीलंके लिए कुसल मेंडिस ने 68 तो कुसल परेरा ने 55 रन बनाकर अपने देश की जीत पक्की की।

Not enough to get us the win today.



Well played to @OfficialSLC and the series win.👏🏿#SLvWI | #MenInMaroon pic.twitter.com/HX2NXiRfVj