खेल डैस्क : विश्व क्रिकेट के सबसे तेज़ गेंदबाज़ों में से एक लॉकी फर्ग्यूसन ने श्रीलंका के खिलाफ दांबुला के मैदान पर खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में हैट्रिक लगा दी है। तेज गेंदबाज हैट्रिक लेने वाले न्यूजीलैंड के 5वें क्रिकेटर बन गए हैं और उन्होंने यह उपलब्धि कुसल परेरा, कुसल मेंडिस और श्रीलंकाई कप्तान चैरिथ असलांका के विकेट निकालकर हासिल की। फर्ग्यूसन ने छठे ओवर की आखिरी तो 8वें ओवर की पहली दो गेंदों पर विकेट लिए।

न्यूजीलैंड के गेंदबाजों द्वारा T20I में हैट-ट्रिक

जैकब ओरम बनाम श्रीलंका, कोलंबो, 2009

टिम साउथी बनाम पाकिस्तान, ऑकलैंड, 2010

माइकल ब्रेसवेल बनाम आयरलैंड, बेलफास्ट, 2022

मैट हेनरी बनाम पाकिस्तान, लाहौर, 2023

लॉकी फर्ग्यूसन बनाम श्रीलंका, दांबुला, 2024

