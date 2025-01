खेल डैस्क : श्रीलंका के बल्लेबाज कुसल परेरा ने नेल्सन में न्यूजीलैंड दौरे के अंतिम टी20 मैच में अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ 101 रन की पारी खेली और टीम को 7 रन से जीत दिला दी। न्यूजीलैंड पहले दो मैच जीतकर पहले ही सीरीज अपने नाम कर चुकी है। निसांका के शतक की बदौलत श्रीलंका ने 218-5 का स्कोर बनाया था। जवाब में मेहमान टीम 211-7 रन ही बना पाई। बता दें कि परेरा ने 4 छक्के और 13 चौके लगाने में सफल रहे। उन्होंने टी20ई में किसी श्रीलंकाई द्वारा सबसे तेज शतक दर्ज किया। उन्होंने 14 साल बाद किसी श्रीलंकाई बल्लेबाज द्वारा टी20 में शतक लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया।

