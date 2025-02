खेल डैस्क : ऑस्ट्रेलियाई टीम ने श्रीलंका को पहले टेस्ट में तीसरे ही दिन हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए पहली पारी में उसमान ख्वाजा के दोहरे शतक की बदौलत 654 रन बनाए थे। जवाब में श्रीलंका की टीम 165 और 247 रन पर ऑलआऊट हो गई। श्रीलंका की यह घरेलू मैदानों पर सबसे बड़ी हार है। श्रीलंका को झुकाने में ख्वाजा के अलावा नाथन लियोन का अहम योगदान रहा। लियोन ने मैच में 7 विकेट लीं। वह एशियाई पिचों पर शानदार रहे हैं। उन्होंने यहां 7 टेस्ट में अब तक 15 की औसत से 57 विकेट ली हैं। उनके सर्वश्रेष्ठ आंकड़े 8/64 रहे हैं।

श्रीलंका के लिए पारी की सबसे बड़ी हार

पारी और 242 रन बनाम ऑस्ट्रेलिया, गॉल, 2025

पारी और 239 रन बनाम भारत, नागपुर, 2017

पारी और 229 रन बनाम साऊथ अफ्रीका, केप टाउन, 2001

पारी और 222 रन बनाम पाकिस्तान, कोलंबो, 2023

पारी और 222 रन बनाम भारत, मोहाली, 2022



मैच जीतने के बाद ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ ने कहा कि हमने अच्छा काम किया। मुझे लगा कि हमने खेल की शानदार शुरुआत की। ट्रैविस और उस्मान ने इसे अच्छी तरह से स्थापित किया। उस्मान शानदार थे, जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की और गेंदबाजों पर दबाव बनाया, वह अच्छा था। 650 रन बनाने के कारण हमें 2 बार गेंदबाजी करने का मौका मिला। स्टार्क ने अच्छा प्रदर्शन किया और स्पिनरों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। विकेट टूट गया था जिससे हमारे गेंदबाजों को फायदा हुआ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतने रन बनाऊंगा। मेरा ऑस्ट्रेलिया के लिए सिर्फ 1 टेस्ट खेलने का सपना था। 100 टेस्ट खेलना और 10,000 रन बनाना एक सपना सच होने जैसा है।

