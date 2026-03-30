स्पोर्ट्स डेस्क : Sikandar Raza ने PSL 2026 में हुए बॉल टैंपरिंग विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ कहा कि वह इस विवाद में शामिल नहीं हैं। रजा ने कहा कि वह उस समय लॉन्ग-ऑन पर फील्डिंग कर रहे थे। उन्होंने गेंद की स्थिति बदलने की कोई कोशिश नहीं की।

अंपायरों ने बिना वजह बताए दी 5 रन की पेनल्टी

लाहौर और कराची के मैच में अचानक अंपायरों ने Lahore Qalandars पर 5 रन की पेनल्टी लगा दी। टीम को पहले 14 रन बचाने थे, लेकिन पेनल्टी के बाद 9 रन बचाने थे। इस फैसले से मैच का पूरा रुख बदल गया। खिलाड़ियों को भी पेनल्टी की सही वजह नहीं बताई गई थी।

सबूत के बिना बड़ा फैसला नहीं होना चाहिए – रजा

Sikandar Raza ने कहा कि किसी भी खिलाड़ी पर इतना बड़ा आरोप लगाने से पहले सबूत होना जरूरी है। उन्होंने कहा, 'मैं सिर्फ अपने बारे में ही बात कर सकता हूं। मेरी तरफ से गेंद की स्थिति बदलने की कोई कोशिश नहीं की गई और न ही मैंने ऐसा करने की कोशिश की।'

सिकंदर रजा का बयान

'जहां तक मुझे याद है, मैं लॉन्ग-ऑन पर फील्डिंग कर रहा था, जहां थोड़ी ओस थी। हमें कहा गया था कि गेंद को शर्ट से रगड़कर सुखाने की कोशिश न करें, इसलिए मैंने अपनी स्लीव्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जब तक हमें यह नहीं दिखाया जाता कि किस खिलाड़ी पर आरोप है और क्या सबूत हैं, तब तक किसी नतीजे पर पहुंचना सही नहीं होगा। यह बहुत बड़ा फैसला है।'

'मैं अभी ड्रेसिंग रूम से आया हूं और मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं कि मुझे जांच के लिए बुलाया गया है, इसलिए मुझे लगता है कि मैं सुरक्षित हूं।'

फखर जमां पर लगे हैं मुख्य आरोप

इस पूरे मामले में मुख्य आरोप Fakhar Zaman पर लगे हैं। मैच के आखिरी ओवर से पहले वह गेंद को हाथ में लेकर कुछ करते नजर आए थे। इसके बाद अंपायरों ने गेंद चेक की और पेनल्टी दे दी। मैच रेफरी इस मामले की जांच कर रहे हैं।

कराची किंग्स ने जीता रोमांचक मैच

5 रन पेनल्टी का फायदा Karachi Kings को मिला और टीम ने मैच 4 विकेट से जीत लिया। आखिरी ओवर में कराची को सिर्फ 9 रन चाहिए थे। एक विकेट गिरने के बाद भी बल्लेबाजों ने चौका और छक्का लगाकर मैच जीत लिया। लाहौर टीम इस हार से काफी निराश दिखी।

होटल में मेहमान बुलाने पर भी विवाद

मैच के अलावा Sikandar Raza एक और विवाद में फंस गए। उन्होंने होटल में देर रात अपने दोस्तों और परिवार के लोगों को बुलाया था। यह टीम के सिक्योरिटी नियमों के खिलाफ था। रजा ने कहा कि वह पहले भी ऐसा करते रहे हैं और उनका इरादा नियम तोड़ने का नहीं था।