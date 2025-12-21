नई दिल्ली: भारत के उपकप्तान शुभमन गिल को टी20 वर्ल्ड कप 2026 की टीम से बाहर करने की सूचना स्क्वाड घोषणा से कुछ मिनट पहले उन्हें फोन कॉल के जरिए दी गई, यह रिपोर्ट ने दावा किया है। गिल मानसिक रूप से टी20I सीरीज और उसके बाद टी20 WC 2026 खेलने के लिए तैयार थे, लेकिन अचानक उनका नाम बैठक में टीम और कप्तान के सामने हटा दिया गया।

गिल की हालिया फॉर्म और चोट

गिल ने 2025 में कोई टी20I अर्धशतक नहीं बनाया। साउथ अफ्रीका के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज में वह अंतिम दो मैचों से बाहर रहे, कारण दाएँ पैर में चोट। इसके बावजूद वह अगले महीने न्यूजीलैंड के खिलाफ ODI और T20I सीरीज में खेलने के लिए तैयार थे।

उनकी अनुपस्थिति में संजू सैमसन ने मौके का पूरा फायदा उठाया। अंतिम T20I में नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद में अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग करते हुए उन्होंने 22 गेंदों में 37 रन बनाए।

चयन समिति और कप्तान की सफाई

मुख्य चयनकर्ता अजित अग्रकर ने कहा, 'अभी टीम के संयोजन को देख रहे हैं। जब 15 खिलाड़ी चुने जाते हैं तो किसी को बाहर होना ही पड़ता है। दुर्भाग्य से इस बार वह (गिल) हैं। यह इसलिए नहीं कि वह अच्छे खिलाड़ी नहीं हैं।'

कप्तान सुर्यकुमार यादव ने कहा, 'यह फॉर्म का सवाल नहीं है, बल्कि टीम संयोजन का है। हमें ऊपर बल्लेबाज के रूप में एक विकेटकीपर चाहिए था। हम जानते हैं कि गिल कितनी गुणवत्ता लाते हैं।'

गिल के बाहर होने के बाद हुए बदलाव

गिल के बाहर होने के बाद टीम में फॉर्म में चल रहे ईशान किशन को बैकअप विकेटकीपर-बल्लेबाज के रूप में शामिल किया गया। किशन टी20I में दो साल से अधिक समय के बाद वापसी कर रहे हैं। उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में शानदार फॉर्म दिखाई, 500 से अधिक रन बनाए और फाइनल में हरियाणा के खिलाफ शतक लगाया। इसके अलावा, जितेश शर्मा को बाहर कर रिंकू सिंह को टीम में शामिल किया गया।