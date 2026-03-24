अहमदाबाद : गुजरात टाइटन्स के कप्तान शुभमन गिल ने लीडरशिप में साफ सोच और शांत स्वभाव पर जोर दिया क्योंकि टीम IPL 2026 की तैयारी कर रही है और पिछले सीजन में बनाई गई मजबूत और लगातार अच्छी परफॉर्मेंस की नींव पर आगे बढ़ रही है। अहमदाबाद में गुजरात टाइटन्स के 'शुभारंभ 2026' कार्यक्रम में बोलते हुए गिल ने खुद के प्रति ईमानदार रहने और दबाव वाले हालात में शांत रहने के महत्व पर रोशनी डाली।

गिल ने कहा, 'मुझे लगता है कि मैं बस खुद जैसा हूं, और यह शांति मुझे अपने ग्रुप और अपने खेल पर भरोसे और सुरक्षा की भावना से मिलती है। किसी भी हालात में शांत रहने से आपको चीजें ज्यादा साफ दिखती हैं, आप उस पल से आगे देख पाते हैं, बड़ी तस्वीर देख पाते हैं, और आपके पास एक ज्यादा साफ, लंबे समय का नजरिया होता है।'

गुजरात टाइटन्स अपने डेब्यू के बाद से ही IPL की सबसे लगातार अच्छा खेलने वाली टीमों में से एक रही है जिसमें पहले सीजन में टाइटल जीतना और 2023 में रनर-अप रहना शामिल है। इसी नींव पर आगे बढ़ते हुए गिल का तरीका लीडरशिप में निरंतरता दिखाता है, जिसमें ग्रुप के अंदर साफ सोच, आत्मविश्वास और भरोसे पर ज़ोर दिया गया है।

टीम की तैयारी के बारे में और जानकारी देते हुए क्रिकेट डायरेक्टर विक्रम सोलंकी ने टीम बनाने में निरंतरता और स्थिरता के महत्व पर जोर दिया। सोलंकी ने कहा, 'जहां तक इस सीजन और टीम बनाने की बात है, पिछला साल हमारे लिए बहुत अच्छा रहा था। हम बस आखिरी रुकावट पर आकर रुक गए। हमने ऑक्शन में बहुत छोटे-मोटे बदलाव किए, बस थोड़े से तालमेल की जरूरत थी।'

उन्होंने कहा, 'पांच नए खिलाड़ी आए हैं और मैथ्यू हेडन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। काम असल में हम सभी के बीच बंटा हुआ है और हम सभी बहुत मेहनत करने की कोशिश करते हैं। हम इन खिलाड़ियों को जितना हो सके, उतना बेहतर तरीके से सपोर्ट करने का ध्यान रखते हैं।'

गुजरात टाइटन्स 31 मार्च को मुल्लनपुर में पंजाब किंग्स के खिलाफ अपना IPL 2026 का सफर शुरू करेगी जिसके बाद 4 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ अपने पहले घरेलू मैच के लिए अहमदाबाद लौटेगी। एक मजबूत कोर टीम, टीम में कम से कम बदलाव और भरोसे व निरंतरता पर आधारित एक साफ सोच के साथ गुजरात टाइटन्स IPL 2026 में पूरे ध्यान, भरोसे और लंबे समय के नजरिए के साथ उतर रही है।