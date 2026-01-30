अहमदाबाद : भारत के 21 साल के शुभम जगलान, जो पिछले सीजन में PGTI में दो बार रनर-अप रहे थे, ने दिन का सबसे अच्छा स्कोर तीन-अंडर 69 का स्कोर बनाया और अहमदाबाद के केंसविले गोल्फ एंड कंट्री क्लब में खेले जा रहे PGTI क्वालिफाइंग स्कूल 2026 के फाइनल क्वालिफाइंग स्टेज के तीसरे राउंड के बाद कुल चार-अंडर 212 के स्कोर के साथ एक शॉट की बढ़त बना ली।

गुरुग्राम के शुभम (72-71-69), जिन्होंने नवंबर में PGTI में डेब्यू करने से पहले पिछले साल यूनाइटेड स्टेट्स में प्रोफेशनल गोल्फ खेला था, गुरुवार को तेज हवा के बीच अपने 69 के स्कोर की वजह से रात भर के दूसरे स्थान से एक स्थान ऊपर आ गए, जो केवल दो अंडर-पार स्कोर में से एक था। राउंड टू लीडर यूएसए के झारेड हैक (70-70-73) ने राउंड थ्री में 73 का कार्ड खेला और दिन का अंत थ्री-अंडर 213 के साथ दूसरे स्थान पर किया।

16 साल के कार्तिक सिंह (75), जुझार सिंह (74) और रोहित बैसोया (76) की भारतीय तिकड़ी ने फोर-ओवर 220 के साथ संयुक्त तीसरा स्थान हासिल किया। फॉर्म इंडिया के नंबर 1 जूनियर शुभम जगलान, जो दिन की शुरुआत में लीड से तीन शॉट पीछे थे, अपने पहले पांच होल्स में ग्रीन्स ढूंढने में संघर्ष करते दिखे, जहां उनकी चिपिंग और पटिंग ने उन्हें बचाने में मदद की और अच्छे पार-सेव करने में मदद की।

जगलान का गेम सातवें होल से शुरू हुआ, उन्होंने अपने टॉप-क्लास टी शॉट्स और पटिंग की वजह से एक अकेले बोगी के मुकाबले चार बर्डी हासिल कीं। शुभम, जो पहली बार पीजीटीआई क्यू स्कूल में खेल रहे हैं, ने कहा, 'पिछले साल पीजीटीआई में मेरे अच्छे परफॉर्मेंस ने मुझे इस हफ़्ते के क्वालिफाइंग के फ़ाइनल स्टेज में जाने के लिए बहुत कॉन्फिडेंस और मोमेंटम दिया है। मेरा गेम बहुत अच्छी शेप में है और मेरा स्विंग अच्छा लग रहा है।'

उन्होंने कहा, 'फाइनल राउंड को देखते हुए मैं वही करना चाहता हूं जो मैं अभी कर रहा हूं। जरूरी बात यह है कि मैंने पूरे हफ़्ते बहुत सब्र रखा है और खराब शॉट्स और खराब स्वग्सिं का मुझ पर ज़्यादा असर नहीं होने दिया। इस हफ़्ते टॉप परफॉर्मेंस सीजन की आइडियल शुरुआत होगी।' चौथे राउंड के आखिर में, टॉप 47 खिलाड़ी 2026 पीजीटीआई सीजन के लिए अपना पूरा कार्ड हासिल करेंगे।