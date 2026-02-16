स्पोर्ट्स डेस्क : भारत से मिली 61 रन की करारी हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट में भूचाल आ गया है। कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए टी20 वर्ल्ड कप मुकाबले में पाकिस्तान की हार ने टीम मैनेजमेंट और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने खुलकर PCB चीफ मोहसिन नकवी और टीम लीडरशिप पर निशाना साधा। अख्तर के तीखे शब्दों ने न सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट में बहस छेड़ दी है, बल्कि प्रशासनिक फैसलों की पारदर्शिता पर भी सवाल उठा दिए हैं।

भारत से हार और बढ़ता दबाव

भारत ने इस जीत के साथ टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ अपना रिकॉर्ड और मजबूत कर लिया। मैच से पहले पाकिस्तान में काफी तैयारियों और दावों की चर्चा थी, लेकिन मैदान पर भारतीय टीम पूरी तरह हावी दिखी। इस हार के बाद पाकिस्तान के क्रिकेट सर्कल में आत्ममंथन शुरू हो गया है। टीम के प्रदर्शन से नाराज़ पूर्व दिग्गज खिलाड़ी अब खुलकर आलोचना कर रहे हैं।

शोएब अख्तर का तीखा हमला

पूर्व पाकिस्तानी स्पीडस्टार शोएब अख्तर ने एक टीवी चैनल पर बातचीत के दौरान PCB प्रशासन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बोर्ड के शीर्ष पद पर ऐसे व्यक्ति को बैठाया गया है, जिसे क्रिकेट की समझ नहीं है। अख्तर ने सीधे तौर पर मोहसिन नकवी की नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए कहा कि किसी “नाकाबिल और अनजान” व्यक्ति को बड़ी जिम्मेदारी देना सबसे बड़ी गलती है। उनके बयान ने सोशल मीडिया पर भी हलचल मचा दी।

टीम लीडरशिप पर भी सवाल

अख्तर ने सिर्फ बोर्ड तक अपनी आलोचना सीमित नहीं रखी, बल्कि टीम के वरिष्ठ खिलाड़ियों को भी कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने इशारों में Babar Azam और अन्य लीडरशिप ग्रुप के सदस्यों पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन खिलाड़ियों को सुपरस्टार बनाया गया, वे टीम को मैच नहीं जिता पा रहे। उनका मानना है कि जब तक टीम चयन और रणनीति में स्पष्टता नहीं होगी, तब तक नतीजे बदलना मुश्किल है।

PCB की कार्यप्रणाली पर बहस

मोहसिन नकवी हाल के महीनों में PCB के प्रमुख चेहरे बनकर उभरे हैं। एशिया कप के दौरान भी वह विवादों में रहे थे। हालांकि वह पाकिस्तान सरकार में गृह मंत्री भी हैं, लेकिन क्रिकेट प्रशासन में उनकी विशेषज्ञता पर सवाल उठते रहे हैं। अख्तर का कहना है कि क्रिकेट जैसे पेशेवर खेल में प्रशासनिक अनुभव और खेल की समझ बेहद जरूरी है।

पाकिस्तान क्रिकेट का भविष्य?

भारत से मिली हार के बाद पाकिस्तान की राह आसान नहीं है। ग्रुप स्टेज में आगे बढ़ने के लिए उसे नामीबिया के खिलाफ जीत दर्ज करनी होगी। अख्तर ने स्वीकार किया कि भारत क्रिकेट के स्तर पर काफी आगे निकल चुका है और पाकिस्तान को बुनियादी ढांचे, वित्तीय नीतियों और घरेलू सिस्टम में सुधार की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि टीआरपी और बाहरी दिखावे से आगे बढ़कर जमीनी सुधार करना होगा।