सूरत (गुजरात) : बिग क्रिकेट लीग के सूरत में खेले लगए उद्घाटन मैच में शिखर धवन का बल्ला चला है। नॉर्दर्न चैलेंजर्स का नेतृत्व कर रहे धवन ने 86 रन की पारी खेली जिससे सुरेश रैना की कप्तानी वाली दक्षिणी स्पार्टन्स टीम को छह विकेट से हार झेलनी पड़ी। टॉस जीतकर चैलेंजर्स ने पहले फील्डिंग चुनी थी। जिससे सितारों से भरे मुकाबले का मंच तैयार हो गया। स्पार्टन्स की शुरुआत स्थिर रही, सोलोमन मायर ने 28 गेंदों में 47 रनों की पारी खेलकर पारी को आगे बढ़ाया। फ़ैज फजल केवल 9 ही रन बना पाए। इसके बाद कप्तान सुरेश रैना ने 27 गेंदों में 49 रनों की शानदार पारी खेली। उन्हें विकेटकीपर-बल्लेबाज श्रेष्ठ के 33 गेंदों में 36 रन का भी सहारा मिला।

डेथ ओवरों में, अमन खान (9 में से 29) और अभिमन्यु मिथुन (12 में से 27) ने बड़े हिट्स लगाकर स्कोर 20 ओवरों में 203/4 कर दिया।

Shikhar Dhawan takes a proud walk to the pavilion after a magnificent 8️⃣6️⃣ runs!



