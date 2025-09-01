स्पोर्ट्स डेस्क: सीएटल साउंडर्स ने रविवार को ल्यूमेन फील्ड में खेले गए लीग्स कप फाइनल में इंटर मियामी को 3-0 से हराकर खिताब अपने नाम किया। लेकिन इस शानदार जीत की खुशी उस समय फीकी पड़ गई जब मैच के बाद मैदान पर खिलाड़ियों और स्टाफ के बीच तनावपूर्ण झड़प हुई। इस विवाद के केंद्र में रहे इंटर मियामी के स्टार स्ट्राइकर लुइस सुआरेज, जिन पर सीएटल के असिस्टेंट कोच ओबेद वर्गास की ओर थूकने का आरोप लगा है।

हार के बाद कोच पर थूका

मैच खत्म होते ही 38 वर्षीय लुइस सुआरेज ने सीएटल के 20 वर्षीय मिडफील्डर ओबेद वर्गास को हेडलॉक में जकड़ लिया, जिसके बाद दोनों टीमों के खिलाड़ी और स्टाफ के बीच धक्का-मुक्की और हाथापाई शुरू हो गई। इस झड़प ने फाइनल मैच का अंत विवादित रूप में कर दिया। विवाद के बाद सुआरेज ने वर्गास की ओर थूकते हुए ब्रॉडकास्ट कैमरों में कैद हो गए, जिससे मामले ने तूल पकड़ लिया।

रेफरी और मैच अधिकारी स्थिति को नियंत्रण में लाने की कोशिश करते रहे, लेकिन तनाव कम होने में समय लगा। इंटर मियामी के हेड कोच जेवियर माशेरानो ने इस घटना पर सीधे बयान देने से इनकार कर दिया और कहा, “मैच के अंत में इस तरह की हरकतें किसी को पसंद नहीं आतीं। अगर कोई प्रतिक्रिया हुई है, तो संभव है कि इसके पीछे कोई उकसावा भी रहा हो।”

लुइस सुआरेज का विवादों से पुराना नाता

यह कोई पहली बार नहीं है जब सुआरेज विवादों में आए हैं। उनके करियर में कई अनुशासनात्मक मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। खासतौर पर उनकी जानी-मानी आदत खिलाड़ियों को काटने की रही है। उन्होंने 2010 में ओटमन बक्कल, 2013 में ब्रनिस्लव इवानोविक और 2014 में जियोर्जियो चिलिएनी को काटा था।

सुआरेज की संपत्ति और लाइफस्टाइल

लुइस सुआरेज इंटर मियामी के सबसे अमीर खिलाड़ियों में से एक हैं। उनकी अनुमानित कुल संपत्ति 70 मिलियन डॉलर (करीब 617 करोड़ रुपये) बताई जाती है। फुटबॉल के अलावा सुआरेज रियल एस्टेट में भी निवेश करते हैं। वह लग्जरी कारों के शौकीन हैं और एडिडास, पेप्सी, प्यूमा जैसे बड़े ब्रांडों के साथ साझेदारी कर करोड़ों रुपए कमाते हैं।