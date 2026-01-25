स्पोर्ट्स डेस्क : आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश के बाहर होने के बाद स्कॉटलैंड को उसकी जगह शामिल किया गया है। इस मेगा टूर्नामेंट के लिए बांग्लादेश के भारत आने से इनकार के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने यह बड़ा फैसला लिया। टी20 विश्व कप 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा। बांग्लादेश के मैच भारत में होने थे लेकिन BCB ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए बांग्लादेश सरकार के कहने पर भारत की यात्रा से इनकार कर दिया।

यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ, जब इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) के निर्देशों के बाद अनुभवी बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को अपनी टीम से रिलीज कर दिया। इसके बाद बांग्लादेश ने टी20 विश्व कप के लिए भारत की यात्रा से इनकार कर दिया। कई दिनों तक बातचीत के बाद अंत में ICC ने बांग्लादेश को बाहर कर स्कॉटलैंड को उसी के शेड्यूल पर टीम में शामिल किया। हालांकि स्कॉटलैंड कोई नई टीम नहीं है और पहले भी टी20 विश्व कप खेल चुकी है।

टी20 विश्व कप में स्कॉटलैंड का शेड्यूल

स्कॉटलैंड को ग्रुप-सी में रखा गया है जिसमें पहले बांग्लादेश था। स्कॉटलैंड को अपने पहले तीन ग्रुप मैच कोलकाता में खेलने हैं।

पहला मैच - 7 फरवरी, बनाम वेस्टइंडीज

दूसरा मैच - 9 फरवरी, बनाम इटली

तीसरा मैच - 14 फरवरी, बनाम इंग्लैंड

पहले भी खेल चुकी है टी20 वर्ल्ड कप

स्कॉटलैंड सातवीं बार टी20 वर्ल्ड कप में भाग लेने जा रही है। इससे पहले 2007, 2009, 2016, 2021, 2022 और 2024 में टीम ने टी20 वर्ल्ड कप खेला है। 2021 में स्कॉटलैंड सुपर-12 स्टेज तक पहुंचा था।



उलटफेर करने में माहिर हैं स्कॉटिश

2021 में टी20 वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड ने अपने से बेस्ट रैंक की टीम बांग्लादेश को 6 रनों से हराया था।

2022 के टूर्नामेंट में 2 बार की चैम्पियन वेस्टइंडीज पर 42 रनों से जीत दर्ज की थी

स्कॉटलैंड का रिकॉर्ड

कुल टी20 इंटरनेशनल मैच - 109

जीत - 49

हार- 55

नोरिजल्ट - 4

टाई - एक

बेस्ट स्कोर - 252/3 (सितम्बर 2019 नीदरलैंड्स के खिलाफ)

सबसे कम स्कोर - 60 रन (2021 में अफगानिस्तान के खिलाफ)