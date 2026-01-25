एडिनबर्ग : बांग्लादेश के टूर्नामेंट से हटने के बाद स्कॉटलैंड को आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 में खेलने का मौका मिला है। इस अप्रत्याशित कॉल-अप पर स्कॉटलैंड की पहली प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है।

कैसे मिला स्कॉटलैंड को T20 वर्ल्ड कप का टिकट

स्कॉटलैंड को 20 टीमों वाले टी20 विश्व कप में इसलिए शामिल किया गया क्योंकि वह उन टीमों में सबसे ऊंची रैंक पर थी, जो पहले क्वालीफाई नहीं कर पाई थीं। यूरोपीय क्षेत्रीय क्वालीफायर में स्कॉटलैंड जगह बनाने से चूक गया था, जहां नीदरलैंड्स और इटली ने क्वालीफिकेशन हासिल किया था।

हालांकि, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने भारत की यात्रा से इनकार करते हुए सुरक्षा कारणों का हवाला दिया और टूर्नामेंट से नाम वापस ले लिया। इसके बाद आईसीसी ने स्कॉटलैंड को आधिकारिक रूप से टूर्नामेंट में शामिल होने का न्योता दिया।

ग्रुप C में स्कॉटलैंड को मिली जगह

टी20 विश्व कप 2026 में स्कॉटलैंड को ग्रुप C में रखा गया है, जहां उसका सामना इंग्लैंड, इटली, नेपाल और वेस्टइंडीज जैसी टीमों से होगा।

क्रिकेट स्कॉटलैंड की प्रतिक्रिया

क्रिकेट स्कॉटलैंड की मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) ट्रुडी लिंडब्लेड ने आईसीसी का आभार जताते हुए कहा कि यह स्कॉटिश खिलाड़ियों के लिए वैश्विक मंच पर खुद को साबित करने का शानदार मौका है।

उन्होंने बोर्ड की वेबसाइट पर जारी बयान में कहा, 'आज हमें आईसीसी से पत्र मिला, जिसमें पूछा गया कि क्या हमारी पुरुष टीम टी20 विश्व कप में हिस्सा लेगी और हमने इसे स्वीकार कर लिया है। हम इस अवसर के लिए आईसीसी के आभारी हैं। यह स्कॉटलैंड के खिलाड़ियों के लिए दुनिया भर के करोड़ों दर्शकों के सामने खेलने का रोमांचक मौका है।'

भारत पहुंचकर हालात के अनुसार ढलने की तैयारी

लिंडब्लेड ने आगे बताया कि टीम पिछले कुछ हफ्तों से आगामी दौरों को ध्यान में रखते हुए ट्रेनिंग कर रही थी और अब वह जल्द ही भारत पहुंचकर स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने की तैयारी कर रही है।

उन्होंने कहा, 'हमारी टीम पिछले कुछ हफ्तों से अभ्यास कर रही है और अब जल्द ही भारत पहुंचकर वहां की परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने की तैयारी करेगी, ताकि टी20 विश्व कप में बेहतर प्रदर्शन कर सके।'

स्कॉटलैंड का T20 वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल

7 फरवरी: स्कॉटलैंड बनाम वेस्टइंडीज

9 फरवरी: स्कॉटलैंड बनाम इटली

14 फरवरी: स्कॉटलैंड बनाम इंग्लैंड

17 फरवरी: स्कॉटलैंड बनाम नेपाल