स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा मंगलवार को पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन (एमसीए) स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले एक युवा फैनगर्ल को आटोग्राफ देते नजर आए। वायरल हुए एक वीडियो में कैद हुई इस बातचीत ने सोशल मीडिया पर प्रशंसकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

वीडियो में युवा फैनगर्ल रोहित के पास जाती है और उनसे ऑटोग्राफ मांगती है, जिसे कप्तान खुशी-खुशी दे देते हैं। अपनी संक्षिप्त बातचीत के दौरान लड़की ने स्वीकार किया कि वह बहुत दूर से आई है और उसे भूख लग रही है। हालांकि जिस बात ने रोहित को चौंका दिया, वह उसका अनुरोध था। फैन ने रोहित से कहा, 'विराट भाई को बोलना बहुत बड़ी फैन आई थी।'

The Conversation of Rohit Sharma with a fan:



Fan - Rohit bhai, please give autograph.



Rohit:- I'm coming, wait.



Fan - Thank You so much. Virat Kohli ko bolna unki badi aayi hai (tell Virat that his big fan came here).



Rohit:- "I'll tell Virat". ❤️🥹pic.twitter.com/JcS1BCbUaV