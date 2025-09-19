शेनझेन : सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने एक और शानदार सीधे गेमों में जीत के साथ ली-निंग चाइना मास्टर्स 2025 के सेमीफाइनल में प्रवेश किया जबकि एकल में पी वी सिंधु को महिला क्वाटर्रफाइनल में हारकर बाहर हो जाना पड़ा। भारतीय जोड़ी ने क्वाटर्र फाइनल मुकाबले में चीन के रेन जियांग यू और झी हाओनान को 38 मिनट में 21-14, 21-14 से हराया जबकि दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु 23 वर्षीय कोरियाई खिलाड़ी एन से यंग से 38 मिनट में 14-21, 13-21 से हार गईं, जो पेरिस खेलों की स्वर्ण पदक विजेता से उनकी लगातार आठवीं हार है।

सिंधु ने अभी तक विश्व की नंबर एक खिलाड़ी कोरिया की एन से यंग के खिलाफ एक भी जीत दर्ज नहीं की है। भारत की शीर्ष शटलर पीवी सिंधु का विश्व की नंबर एक खिलाड़ी एन से यंग के खिलाफ खराब प्रदर्शन जारी रहा और शुक्रवार को उन्हें कोरियाई खिलाड़ी के खिलाफ सीधे गेम में हार का सामना करना पड़ा। सिंधु की शुरुआत खराब रही और वह 1-6 से पिछड़ रही थीं, लेकिन क्रॉस-कोटर् पर एक नाजुक ड्रॉप के साथ स्कोर 5-9 हो गया। हालांकि, आन ने अपने विशिष्ट स्मैश का इस्तेमाल करते हुए अंतराल तक 11-5 की बढ़त बना ली।

सिंधु 11-14 के स्कोर पर बराबरी पर आ गईं, लेकिन कोरियाई खिलाड़ी ने अपनी पकड़ बनाए रखी और भारतीय खिलाड़ी के स्मैश को नेट में वापस भेजकर पहला गेम अपने नाम कर लिया। दूसरे गेम में, सिंधु 3-2 से आगे थीं, लेकिन आन के नियंत्रण में आने से पहले ही कुछ देर के लिए। भारतीय खिलाड़ी ने आक्रामक खेल से बढ़त बनाने की कोशिश की और 7-8 से पीछे थीं, लेकिन आन के बेहतरीन डिसीजन और विविधता ने उन्हें ब्रेक तक 11-7 से आगे कर दिया।

उन्होंने बढ़त को 14-7 तक पहुंचाया और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। सिंधु ने कुछ बेहतरीन फ्रंट-कोटर् ड्रॉप्स और राउंड-द-हेड स्मैश लगाकर कुछ अंक हासिल किए, लेकिन कोरियाई खिलाड़ी हमेशा उनसे आगे रही। जब सिंधु ने फिर से गलती की, तो आन ने क्रॉस-कोटर् स्मैश से आठ मैच पॉइंट हासिल किए और सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली।