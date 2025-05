तिरुमाला (आंध्र प्रदेश) : आरपी-संजीव गोयनका ग्रुप के चेयरमैन और लखनऊ सुपर जायंट्स आईपीएल टीम के मालिक संजीव गोयनका और उनके परिवार ने तिरुपति तिरुमाला मंदिर में दर्शन किए और प्रार्थना की। भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित यह मंदिर, जो भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, भारत के सबसे अधिक दर्शन किए जाने वाले धार्मिक स्थलों में से एक है, जो हर साल लाखों भक्तों को आकर्षित करता है।

संजीव गोयनका और उनके परिवार का मंदिर दर्शन भारतीय प्रीमियर लीग के इस सीजन के फिर से शुरू होने से एक दिन पहले हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के कारण आईपीएल को एक सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया गया था। इससे पहले गुरुवार को, लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) के तेज गेंदबाज मयंक यादव को चोट के कारण इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के शेष सीजन से बाहर कर दिया गया। आईपीएल ने एक बयान जारी कर इस फैसले की घोषणा की। 22 वर्षीय यादव को न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज विल ओ'राउरके ने रिप्लेस किया है। उन्हें पीठ की चोट है।



बयान में कहा गया कि लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) ने न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज विलियम ओ'राउरके को मयंक यादव के लिए चोट के प्रतिस्थापन के रूप में शामिल किया है। यादव को पीठ की चोट हुई है और वे सीजन के शेष भाग के लिए बाहर हो गए हैं। ओ'राउरके उन्हें 3 करोड़ रुपये की रिजर्व कीमत पर रिप्लेस करेंगे। राउरके ने न्यूजीलैंड के लिए 5 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में हिस्सा लिया है, जिसमें 28.60 की औसत से 5 विकेट लिए हैं। 38 टी20 मैचों में, उन्होंने 26.05 की औसत से 37 विकेट लिए हैं।

