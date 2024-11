बुलावायो (जिंबाब्वे) : साईम अयूब ने 53 गेंद में करियर का पहला एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय शतक जड़ा जिससे पाकिस्तान ने मंगलवार को यहां दूसरे एकदिवसीय मैच में जिंबाब्वे को 10 विकेट से रौंद दिया। जिंबाब्वे के 146 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान ने बाएं हाथ के बल्लेबाज अयूब की 62 गेंद में 17 चौकों और तीन छक्कों से नाबाद 113 रन की पारी की बदौलत सिर्फ 18.2 ओवर में बिना विकेट खोए 148 रन बनाकर जीत दर्ज की। यह पाकिस्तान की ओर से एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में तीसरा सबसे तेज शतक है। अब्दुल्लाह शफीक 48 गेंद में चार चौकों की मदद से 32 रन बनाकर नाबाद रहे। इस जीत के साथ पाकिस्तान ने तीन मैच की श्रृंखला 1-1 से बराबर कर दी। टीम को रविवार को वर्षा से प्रभावित पहले मैच में डकवर्थ-लुईस पद्धति के आधार पर 80 रन की हार का सामना करना पड़ा था।



जिंबाब्वे ने इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया लेकिन पदार्पण कर रहे लेग स्पिनर अबरार अहमद (33 रन पर चार विकेट) और ऑफ स्पिनर सलमान अली आगा (26 रन पर तीन विकेट) की फिरकी के जादू के आगे टीम 32.3 ओवर में सिर्फ 145 रन पर ढेर हो गई। जिंबाब्वे की ओर से डियोन मायर्स (33) और सीन विलियम्स (31) ही 30 रन के आंकड़े को पार कर पाए। मेजबान टीम के छह बल्लेबाज दोहरे अंक में पहुंचे लेकिन कोई भी टिककर बल्लेबाजी नहीं कर पाया।

