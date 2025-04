दिसपुर (असम) : भारत के दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने बुधवार को असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की अपनी यात्रा के दौरान हाथियों को गन्ना खिलाया। 'मास्टर ब्लास्टर' ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में अपने समय का आनंद लेना जारी रखा और अभयारण्य में मौजूद वन्यजीवों के साथ बातचीत की। उन्होंने हाथियों को गन्ना खिलाया और फिर जीप सफारी का आनंद लिया। गौरतलब है कि मंगलवार को तेंदुलकर काजीरंगा नेशनल पार्क में जीप सफारी पर निकले और एक नन्हे प्रशंसक से मिले। सफारी की सवारी के दौरान, उन्होंने एक नन्हे प्रशंसक से मुलाकात की और उससे हाथ मिलाया।

'क्रिकेट के भगवान' के नाम से मशहूर तेंदुलकर के नाम अभी भी टेस्ट और वन-डे इंटरनेशनल (ODI) में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड है और उन्होंने 100 अंतरराष्ट्रीय शतक बनाए हैं। अपने असाधारण कौशल और क्रिकेट में महारत के लिए प्रसिद्ध, उन्होंने 1989 से 2013 तक दुनिया भर के प्रशंसकों का मनोरंजन किया। मुंबई में जन्मे इस क्रिकेटर ने 15 नवंबर, 1989 को सिर्फ 16 साल की उम्र में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया और उसी साल 18 दिसंबर को अपना पहला वनडे खेला। 664 अंतरराष्ट्रीय मैचों में उन्होंने 48.52 की औसत से कुल 34,357 रन बनाए और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने रहे। उनके 100 शतक और 164 अर्धशतक खेल के इतिहास में बेजोड़ हैं।

तेंदुलकर वनडे में दोहरा शतक बनाने वाले पहले क्रिकेटर थे और उन्होंने रिकॉर्ड 200 टेस्ट मैच खेले। वनडे में उन्होंने 44.83 की औसत से 18,426 रन बनाए, जिसमें 49 शतक और 96 अर्धशतक शामिल हैं। टेस्ट में उन्होंने 53.78 की औसत से 15,921 रन बनाए, जिसमें 51 शतक और 68 अर्द्धशतक शामिल हैं। 2011 में भारत की आईसीसी क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम के एक प्रमुख सदस्य, तेंदुलकर ने 1992 में विश्व कप में पदार्पण करके प्रतिष्ठित ट्रॉफी उठाने के अपने आजीवन सपने को पूरा किया। 2008 से 2013 तक, उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में मुंबई इंडियंस का प्रतिनिधित्व किया, और 2013 में उन्हें खिताब जीतने में मदद की।