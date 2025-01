खेल डैस्क : पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने केपटाऊन के मैदान पर पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट में 10 विकेट से जीत दर्ज कर शान से विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली है। यह दक्षिण अफ्रीकी टीम की लगातार सातवीं टेस्ट जीत थी। यही नहीं, दक्षिण अफ्रीका ने 22 साल बाद पाकिस्तान को एक टेस्ट में 10 विकेट से हराया है। इससे पहले ऐसा डरबन के मैदान पर साल 2002 में हुआ था। मैच में पहले खेलने उतरी पाकिस्तान ने रियान रिकल्टन के 259, कप्तान बावुमा के 106 तो वेरेन के 100 रन की बदौलत 615 रन बनाए थे। जवाब में पाकिस्तान टीम पहली पारी में 194 तो दूसरी पारी में 478 रन बना सकी। दक्षिण अफ्रीका को 58 रन का लक्ष्य मिला जिसे उन्होंने 8वें ओवर में ही हासिल कर लिया। सेना देशों में पाकिस्तान का बुरा हाल में। पाकिस्तान ने साल 1999 के बाद से ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के जितने दौरे किए हैं। उसमें 30 टेस्ट खेलते हुए सिर्फ एक ही जीता है जबकि 29 में हार झेलनी पड़ी है। जीता हुआ मैच साल 2007 में पोर्ट एलिजाबेथ में खेला गया था। यही नहीं, पाकिस्तान टीम सेना देशों में पिछले लगातार 16 मैचों में जीत हासिल नहीं कर पाई है।



दक्षिण अफ़्रीका पहली पारी : 615-10 (141.3 ओवर)

दक्षिण अफ्रीका की ओर से रियान रिकल्टन ने इतिहास बनाया और 343 गेंदों पर 259 रन बनाया। यह साल 2025 का पहला दोहरा शतक भी रहा। इसके बाद कप्तान टेम्बा बावुमा ने 179 गेंदों पर 106 रन बनाए। वेरेन ने 147 गेंदों पर 100 तो मार्को येन्सन ने 62 रन बनाकर स्कोर 615 तक पहुंचाया।



पाकिस्तान पहली पारी : 194-10 (54.2 ओवर)

पहली पारी में पाकिस्तान के लिए बाबर आजम 58 और मोहम्मद रिजवान 46 रन ही बना पाए। बाकी टीम के बल्लेबाज बड़ा प्रदर्शन नहीं कर पाए इसलिए टीम 194 रन पर ही सिमट गई। दक्षिण अफ्रीका की ओर से रबाडा ने 3 विकेट लीं।

⚪️🟢 Cricket on a Monday to get the week started 😁🏏#WozaNawe #BePartOfIt #SAvPAK pic.twitter.com/Nv2pj4hByM