खेल डैस्क : माउंट माउंगानुई के बे ओवल के मैदान पर कई उतार-चढ़ाव भरे मैच में आखिरकार न्यूजीलैंड की टीम श्रीलंका के खिलाफ पहला टी20 मुकाबला जीतने में सफल रही। न्यूजीलैंड की टीम ने पहले खेलते हुए 20 ओवरों में डेरिल मिचेल के 62 तो माइकल ब्रेसवेल के 59 रनों की बदौलत 172 रन बनाए थे। जवाब में खेलने उतरी श्रीलंकाई टीम एक समय 121 रन पर एक विकेट गंवाकर खेल रही थी। लेकिन कीवी गेंदबाज जैकब डफी ने एक ही ओवर में तीन विकेट लेकर श्रीलंका की लय बिगाड़ दी। श्रीलंकाई बल्लेबाजों पर ऐसा दबाव बनाया कि उन्होंने आखिरी 40 गेंदों में ही 8 विकेट गंवा दिए। इस तरह न्यूजीलैंड ने यह मुकाबला 8 रन से अपने नाम कर लिया।

A thriller at Bay Oval! Key overs from Jacob Duffy (3-21) through the middle and composure at the death from Matt Henry (2-28) and Zak Foulkes (2-41) to snatch victory in T20I 1. Catch up on all scores | https://t.co/nLnN0S54sv 📲 #NZvSL #CricketNation pic.twitter.com/EQz8WTQJAe