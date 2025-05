खेल डैस्क : टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद रोहित शर्मा ने आईपीएल 2025 की तैयारियों के लिए मुंबई इंडियंस के साथ जोरदार वापसी की है। भारत-पाकिस्तान विवाद के कारण एक सप्ताह के निलंबन के बाद आईपीएल 17 मई को फिर शुरू होगा। वानखेड़े स्टेडियम में रोहित ने पूर्ण प्रशिक्षण सत्र में हिस्सा लिया, जहां वे तिलक वर्मा, कर्ण शर्मा, मिशेल सेंटनर और रॉबिन मिंज के साथ नेट्स में बल्लेबाजी करते दिखे। मुंबई ने सोशल मीडिया पर इस प्रैक्टिस सत्र की वीडियो साझा की, जो प्रशंसकों में उत्साह जगा रही है।

मुंबई की वापसी 21 मई को वानखेड़े में दिल्ली कैपिटल्स और 26 मई को जयपुर में पंजाब किंग्स के खिलाफ लीग मैचों के साथ होगी। प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए ये मुकाबले महत्वपूर्ण हैं। सीजन की शुरुआत में फॉर्म से जूझ रहे रोहित ने अप्रैल में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ नाबाद 76 और सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 70 रनों की पारियों से शानदार वापसी की। हाल ही में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 53 रनों की पारी और रयान रिकेल्टन (61) के साथ 116 रनों की ओपनिंग साझेदारी ने मुंबई को 100 रनों की प्रभावशाली जीत दिलाई।

