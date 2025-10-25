सिडनी (ऑस्ट्रेलिया) : अविश्वसनीय भूख और पावर दिखाते हुए स्टार भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा ने शनिवार को सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में 237 रनों के सफल रन-चेज के दौरान अपना 50वां इंटरनेशनल शतक पूरा किया, और ऐसा करने वाले वह सिर्फ तीसरे भारतीय बल्लेबाज और कुल मिलाकर 10वें बल्लेबाज बन गए। पर्थ में निराशाजनक 8 रन बनाने के बाद रोहित ने एडिलेड में 97 गेंदों में 73 रन बनाए और आखिरकार तीसरे वनडे में पूरी रफ्तार पकड़ी। उन्होंने 125 गेंदों में 121* रन बनाए जिसमें 13 चौके और एक छक्का शामिल था। उनके रन 96.80 के स्ट्राइक रेट से आए।

रोहित यह उपलब्धि हासिल करने वाले तीसरे भारतीय हैं, उनसे ऊपर सचिन तेंदुलकर (100 शतक) और विराट कोहली (82 शतक) हैं। यह उनका 33वां वनडे शतक भी था। 'हिटमैन' ने इस सीरीज में तीन मैचों और पारियों में 101.00 की औसत और 85.59 के स्ट्राइक रेट से 202 रन बनाकर टॉप स्कोर किया जिसमें एक शतक और एक अर्धशतक शामिल है। इस साल 11 वनडे में उन्होंने 50.40 की औसत और 97.86 के स्ट्राइक रेट से 504 रन बनाए हैं जिसमें दो शतक, दो अर्धशतक और 121* का बेस्ट स्कोर शामिल है। रोहित के नाम 12 टेस्ट शतक, 33 वनडे शतक और T20I में 5 शतक हैं जिससे वह खेल के तीनों फॉर्मेट में पांच या उससे ज़्यादा शतक बनाने वाले एकमात्र बल्लेबाज बन गए हैं।

रोहित ने ऑस्ट्रेलिया में एक विजिटिंग बल्लेबाज के तौर पर 33 पारियों में अपना छठा शतक लगाकर विराट कोहली (32 पारियों में पांच शतक) को भी पीछे छोड़ दिया जो किसी भी बल्लेबाज द्वारा सबसे ज्यादा है। 'हिटमैन' ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना नौवां शतक भी बनाया और वनडे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी के तौर पर तेंदुलकर की बराबरी की। रोहित ने पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली (11,363 रन) को पीछे छोड़कर 11,370 रनों के साथ नौवें सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने 276 मैचों और 268 पारियों में 49.22 की औसत से ये रन बनाए हैं जिसमें 33 शतक और 59 अर्धशतक शामिल हैं और उनका बेस्ट स्कोर 264 है।