स्पोर्ट्स डेस्क : राजस्थान रॉयल्स (RR) के कप्तान रियान पराग (Riyan Parag) ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ हार का कारण बताते हुए कहा कि यह 170 रन वाली विकेट थी। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि यह कुछ छोटी-मोटी गलतियां इधर-उधर हो गईं जो हार का कारण बनी। गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन के बाद रिंकू सिंह (नाबाद 53) और अनुकूल रॉय (नाबाद 29) रनों की पारियों की बदौलत KKR ने रविवार को दो गेंदें शेष रहते RR को 4 विकेट से हराकर टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। यह 7 मैचों में KKR की पहली जीत है।

रियान पराग ने कहा, मुझे लगता है कि पहले चार या पांच ओवरों में हमने जैसा आकलन किया, यह 170 रन वाली विकेट थी, इसलिए शुरुआत में हम 10 रन पीछे थे।' बृजेश और दूसरे तेज गेंदबाजों को देर से गेंदबाजी न देने के बारे में राजस्थान के कप्तान ने कहा, 'और फिर मुझे लगता है कि जिस तरह से हमने वापसी की, गेंदबाजों ने जो मेहनत की, मैं कहूंगा कि यह हमारा ही मैच था। इसमें कोई बहाना नहीं है। हम कैच नहीं छोड़ सकते, हम ऐसी लाइन पर गेंदबाजी नहीं कर सकते जिससे बल्लेबाजों को मदद मिले। तो, हमारी तरफ से कुछ छोटी-मोटी गलतियां हुईं। लेकिन यह मैच हमारा था। मुझे लगता है कि विकेट में काफी स्पिन थी।'

उन्होंने कहा, 'बिश्नोई और पूंजा जिस तरह से गेंदबाजी करते हैं, वह अलग है। मुझे लगा कि स्थिति की मांग स्पिन ही थी। और इसीलिए मैंने स्पिनरों को चुना। जब यह काम कर जाता है, तो अच्छा लगता है। लेकिन मुझे लगा कि आज भी यह काम कर गया। बस कुछ छोटी-मोटी गलतियां इधर-उधर हो गईं। और बात यही है।' बृजेश के बारे में पराग ने कहा, 'मुझे लगता है कि वह गेंदबाजी करने के लिए लगभग तैयार ही थे, मुझे लगता है कि 14वां और 16वां ओवर भी। लेकिन फिर उन्होंने विकेट गंवा दिए और फिर दो बाएं हाथ के बल्लेबाज क्रीज पर थे। इसलिए मैं खुद गेंदबाजी करने आ गया और स्पिनर बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। इसलिए मैंने उन स्पिनरों पर भरोसा करना चुना, यह सोचकर कि शायद हमें कोई विकेट मिल जाए।'

पराग ने कहा, 'हम लगभग सफल भी हो गए थे। और जब बिश्नोई का ओवर खत्म हुआ, तो मुझे लगा, ठीक है, बाएं हाथ के बल्लेबाजों के कॉम्बिनेशन की वजह से स्पिनर यहां काम कर सकते हैं। और मुझे लगा कि बृजेश 18वां और 20वां ओवर करेंगे। बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि जिस तरह से मध्यक्रम ने आज प्रदर्शन किया, उन्होंने टीम के लिए एक मजबूत नींव रखी। मैं और हेट्टी, हम दोनों ने 10-15 गेंदें खेलीं, और जब तेजी से रन बनाने का समय आया, तो हम चूक गए। इसलिए मुझे लगता है कि उस समय हमारी सामूहिक रणनीति यही थी - जैसा कि मैंने कहा - कि यह 170 रन वाली विकेट है, इसलिए हम खुद को थोड़ा समय देंगे और आखिरी 5 ओवरों में तेजी से रन बनाने की कोशिश करेंगे।'

राजस्थान के कप्तान ने कहा, 'हमने ऐसा करने की कोशिश की, लेकिन पूरी तरह सफल नहीं हो पाए; फिर भी, मैं जिस तरह से हमारे लड़के सोच रहे हैं, उससे खुश हूं। मुझे फिर से लगता है कि यहां-वहां कुछ गलतियां हुई हैं, और यह सच भी है। उम्मीद है कि अगले मैच में हम आप सबके लिए एक शानदार खेल दिखा पाएंगे। राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलने वाले हर खिलाड़ी को उस पर (यशराज पुंजा पर) पूरा भरोसा और विश्वास है। आप उन्हें मुश्किल हालात में डालते हैं और वे निखरकर सामने आते हैं। इसलिए मुझे लगा कि पुंजा ने सच में बहुत अच्छी गेंदबाजी की। पहले ओवर में थोड़ी घबराहट जरूर थी, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे-जैसे वह गेंदबाजी करता रहेगा और हमारे लिए ये मुश्किल ओवर डालता रहेगा, तो इस बात की पूरी संभावना है कि वह हमारे लिए एक बेहतरीन गेंदबाज बन जाएगा।'