खेल डैस्क : राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ छह छक्के लगाकर इतिहास बना दिया। वह आईपीएल में यह कारनामा करने वाले पहले बल्लेबाज हैं। 207 रनों के असंभव लक्ष्य का पीछा करते हुए रियान ने 8वें ओवर में राजस्थान के 72/5 पर गिरने के बाद, पराग ने अकेले ही रॉयल्स को प्रतियोगिता में वापस लाने का बीड़ा उठाया, उन्होंने खेल के 13वें ओवर में मोईन अली के खिलाफ तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी की। मोईन अली को लगातार पांच गेंदों पर छक्का मारने के बाद अगले ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को छक्का लगाकर यह रिकॉर्ड बना दिया।



पराग ने क्रिस गेल, राहुल तेवतिया और रिंकू सिंह जैसे खिलाड़ियों की बराबरी की, जिन्होंने आईपीएल में एक मैच के एक ओवर में 5 छक्के लगाए हैं। आरआर के कप्तान 17वें ओवर की चौथी गेंद पर 95 रन बनाकर आउट हो गए। यह आईपीएल में उनका अब तक का सर्वोच्च स्कोर था।

