नई दिल्ली : भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत ने डेविस कप क्वालिफायर्स के पहले दौर में नीदरलैंड्स पर भारत की यादगार जीत की जमकर तारीफ की है। भारत की इस जीत के साथ ही टीम ने सितंबर में होने वाले क्वालिफायर्स के दूसरे दौर के लिए क्वालिफाई कर लिया है।

पंत ने दी बधाई

ऋषभ पंत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'डेविस कप क्वालिफायर्स में भारतीय टेनिस के लिए बड़ी जीत। नीदरलैंड्स को हराकर दूसरे दौर में पहुंचना जबरदस्त जज्बे की मांग करता है। शाबाश लड़कों!'

ढाक्शिणेश्वर सुरेश बने जीत के हीरो

बेंगलुरु में खेले गए इस मुकाबले में ढाक्शिणेश्वर सुरेश ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। शनिवार को सिंगल्स में उन्होंने डच टीम के शीर्ष रैंक खिलाड़ी जेस्पर डी जोंग को हराकर भारत को महत्वपूर्ण अंक दिलाया।

डबल्स में भांबरी–सुरेश की ऐतिहासिक जीत

इसके बाद सुरेश ने युकी भांबरी के साथ मिलकर डेविड पेल और सैंडर एरेंड्स की जोड़ी के खिलाफ डबल्स मुकाबला खेला। पहली बार साथ खेल रही इस भारतीय जोड़ी ने तीन घंटे तक चले रोमांचक मुकाबले में 7-6(0), 3-6, 7-6(1) से जीत दर्ज कर भारत को टाई में पहली बार बढ़त दिलाई।

नागल की चोटिल जुझारू पारी

भारत को जीत के लिए रिवर्स सिंगल्स में सुमित नागल से उम्मीद थी, लेकिन जेस्पर डी जोंग ने वापसी करते हुए मुकाबला 5-7, 6-1, 6-4 से जीत लिया। गौर है कि नागल ने दाहिनी जांघ में ग्रेड-2 टियर के बावजूद मुकाबला खेला, जिससे उनके साथी खिलाड़ी को रिकवर होने के लिए कीमती समय मिला।

फैसले में फिर चमके सुरेश

निर्णायक मुकाबले में वर्ल्ड नंबर 457 ढाक्शिणेश्वर सुरेश ने अपेक्षाकृत फ्रेश गाइ डेन आउडेन का सामना किया। हालांकि डेन आउडेन को पहली सर्व में दिक्कतें रहीं, लेकिन उन्होंने 15 ऐस लगाते हुए बिना कोई ब्रेक पॉइंट दिए मैच अपने नाम किया।

पेस के बाद पहली बार इतिहास रचा

इस प्रदर्शन के साथ सुरेश 2004 में लिएंडर पेस के बाद एक ही डेविस कप टाई में तीन मैच जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। इस जीत ने भारत को पिछले 15 वर्षों में डेविस कप (वर्ल्ड कप ऑफ टेनिस) में सबसे आगे तक पहुंचाया, जब टीम अंतिम-16 में डिफेंडिंग चैंपियन सर्बिया से हारी थी।

भारत अब सितंबर में क्वालिफायर्स के दूसरे दौर में खेलेगा, जहां आठ टीमों के डेविस कप फाइनल्स में जगह बनाने की जंग होगी।