स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज रिंकू सिंह को यूपी सरकार ने रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर (Regional Sports Officer) के पद पर नियुक्त किया है। यह सम्मान उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन और हाल ही में 2026 टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का हिस्सा रहने के कारण दिया गया है। रिंकू की इस उपलब्धि से उनके फैंस और खेल जगत में खुशी की लहर है।

रिंकू सिंह की संभावित सैलरी

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर के पद पर रिंकू सिंह को करीब 70,000 से 80,000 रुपये तक की सैलरी मिल सकती है। हालांकि, यह आधिकारिक आंकड़ा नहीं है। असली सैलरी सरकारी नियमों और भत्तों के आधार पर अलग हो सकती है।

रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर की जिम्मेदारियां

रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर का काम काफी जिम्मेदारी भरा होता है। इस पद पर तैनात व्यक्ति को अपने क्षेत्र में खेल गतिविधियों की देखरेख करनी होती है।

इसमें शामिल प्रमुख कार्य हैं :

खेल मैदानों और सुविधाओं का रखरखाव

राज्य सरकार की खेल योजनाओं को लागू करना

नए और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान करना

खेल के स्तर को बढ़ाने के लिए योजनाएं बनाना

यह पद खेल के विकास और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

कोलकाता नाइट राइडर्स में बड़ी जिम्मेदारी

रिंकू सिंह लंबे समय से IPL टीम कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) का हिस्सा हैं। उनके लगातार अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए फ्रेंचाइजी ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें 2026 IPL सीजन के लिए टीम का उपकप्तान बनाया गया है, जबकि टीम की कप्तानी अजिंक्य रहाणे के हाथों में होगी। यह उनके करियर के लिए एक अहम उपलब्धि मानी जा रही है।

रिंकू सिंह का IPL करियर

रिंकू सिंह ने 2018 में IPL में डेब्यू किया था और तब से वह कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेल रहे हैं। अब तक उन्होंने 59 मैचों में हिस्सा लिया है।

52 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने :