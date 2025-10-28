मैड्रिड : रियाल मैड्रिड को FC बार्सिलोना पर 2-1 से जीत की कीमत चुकानी पड़ी है, क्योंकि ला लीगा क्लब ने पुष्टि की है कि डिफेंडर डैनी कार्वाजल को घुटने में चोट लग गई है। इस चोट के कारण डिफेंडर 2026 की शुरुआत तक मैदान से बाहर रह सकते हैं, क्योंकि रिकवरी प्रक्रिया में लगभग 2 महीने लगने की उम्मीद है।

रियाल मैड्रिड की आधिकारिक वेबसाइट ने बताया, "रियाल मैड्रिड मेडिकल सर्विसेज द्वारा हमारे कप्तान डैनी कार्वाजल पर किए गए टेस्ट के बाद उनके दाहिने घुटने के जोड़ में एक ढीली हड्डी का पता चला है और कहा कि डिफेंडर की "अब आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी होगी।' यह नई चोट स्पेन के इंटरनेशनल खिलाड़ी के लिए एक बड़ा झटका है, जो मांसपेशियों में चोट के कारण एक महीने तक बाहर रहने के बाद बार्सिलोना के खिलाफ दूसरे हाफ में सब्स्टीट्यूट के तौर पर मैदान में लौटे थे।

अगर रिकवरी टाइमलाइन सही रहती है, तो कार्वाजल 2025 में दोबारा नहीं खेल पाएंगे। उम्मीद है कि वह लगभग 10 मैच मिस करेंगे, जिसमें ला लीगा के 7 और चैंपियंस लीग के तीन मैच शामिल हैं। इस 33 साल के खिलाड़ी ने 2024-25 सीजन का लगभग पूरा समय घुटने के लिगामेंट फटने के कारण मैदान से बाहर बिताया था और वह मौजूदा सीजन की शुरुआत में ही जाबी अलोंसो की टीम में राइट बैक की जगह के लिए नए आए ट्रेंट अलेक्जेंडर-अर्नोल्ड के साथ मुकाबला करने के लिए मैदान पर लौटे थे।

अलेक्जेंडर-अर्नोल्ड भी हाल ही में मांसपेशियों की चोट से वापस आए हैं और अलोंसो अपनी टीम के डिफेंस के दाहिनी ओर उरुग्वे के मिडफील्डर फेडे वाल्वरडे का इस्तेमाल कर रहे हैं। बर्नब्यू में बार्सिलोना पर रियाल मैड्रिड की एल क्लासिको जीत के साथ कार्वाजल ने अपनी 200वीं ला लीगा जीत हासिल की। उन्होंने फर्स्ट टीम के साथ अपने 13वें सीजन में 200 ला लीगा जीत हासिल कीं। उन्होंने 293 मैच खेले हैं और 10 गोल किए हैं। उन्होंने यह ट्रॉफी चार बार भी जीती है। कार्वाजल ने इस प्रतियोगिता में 18 अगस्त 2013 को अपना डेब्यू किया था, जिसमें उनकी पहली जीत (बेटिस के खिलाफ 2-1) थी। तब से ला लीगा में उन्होंने जिस टीम को सबसे ज्यादा बार हराया है, वह रियाल सोसिएदाद (14) है।