खेल डैस्क : सनराइजर्स हैदराबाद के स्टार अभिषेक शर्मा ने शुक्रवार (23 मई) को लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ चल रहे मैच में बल्लेबाजी करते हुए एक बार फिर अपनी ताकत दिखाई। पिछले कुछ सालों में, प्रशंसकों ने कुछ बेहद विशाल छक्के देखे हैं, जिनमें से कुछ शॉट गेंद को स्टेडियम की छत से ऊपर और यहां तक ​​कि स्टेडियम के बाहर भी भेज रहे थे। हालांकि, शुक्रवार को अभिषेक शर्मा द्वारा ऐसा करने से पहले बहुत कम बल्लेबाज या शायद कोई भी बल्लेबाज स्टैंड के पास खड़ी कार की विंडशील्ड को तोड़ने में कामयाब नहीं हुआ था।

अनजान लोगों के लिए, टाटा 2019 से आईपीएल के प्रायोजकों में से एक है और उस सीज़न से मैचों के दौरान अपनी नवीनतम कारों का प्रदर्शन करता रहा है। कार बाउंड्री रोप से काफी पीछे खड़ी थी, लेकिन अभिषेक शर्मा फिर भी इसकी विंडशील्ड को गंभीर नुकसान पहुंचाने में कामयाब रहे। यह घटना दूसरे ओवर में हुई जब अभिषेक शर्मा अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार का सामना कर रहे थे। ओवर की पांचवीं गेंद पर दाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद फेंकी और अभिषेक शर्मा ने गेंद को डीप मिडविकेट के ऊपर से पुल कर दिया। गेंद सीधे उछलकर कार की विंडशील्ड पर जा गिरी, जिससे विंडशील्ड तुरंत टूट गई।

That’s not just a six… Abhishek broke a car’s glass with that monster hit! 🚗



Courtesy : Abhishek Sharma.❤️❤️#RCBvsSRH #AbhishekSharma pic.twitter.com/DS76xZ0BCs