खेल डैस्क : रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सलामी बल्लेबाजों फिल सॉल्ट और विराट कोहली ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में मिचेल स्टार्क की एक ओवर में 30 रन (अतिरिक्त भी) खींच लिए। फिल साल्ट ने धमाकेदार शुरुआत की और सिर्फ 17 गेंदों पर 37 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 3 छक्के शामिल थे। इसमें से 30 रन एक ही ओवर में आए, जो मैच का तीसरा ओवर था। मिशेल स्टार्क गेंदबाज थे और फिल साल्ट ने ओवर में एक छक्का और 3 चौके लगाए। कोहली ने भी एक चौका लगाया जबकि 5 रन लेग बाई से आए।



आईपीएल के 1 ओवर में स्टार्क द्वारा दिए गए सबसे ज्यादा रन

26 रन : कोलकाता बनाम हैदराबाद, कोलकाता, 2024

25 रन : दिल्ली बनाम बेंगलुरु, बेंगलुरु, 2025

22 रन : कोलकाता बनाम बेंगलुरु, कोलकाता, 2024



