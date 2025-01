स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने बुधवार को ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट के बाद तत्काल प्रभाव से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। अश्विन ने ब्रिसबेन टेस्ट के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सभी प्रारूपों में भारतीय क्रिकेटर के रूप में मेरा आखिरी साल होगा। मुझे लगता है कि एक क्रिकेटर के रूप में मुझमें अभी भी कुछ जोश बचा हुआ है, लेकिन मैं इसे व्यक्त करना चाहता हूं, क्लब-स्तरीय क्रिकेट में इसका प्रदर्शन करना चाहता हूं।'

अश्विन ने कहा, 'मैंने बहुत मजा किया है। मैंने रोहित (शर्मा) और अपने कई साथियों के साथ बहुत सारी यादें बनाई हैं, भले ही हमने पिछले कुछ सालों में उनमें से कुछ को (रिटायरमेंट के कारण) खो दिया हो। हम ओजी का आखिरी समूह हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। मैं इसे इस स्तर पर खेलने की अपनी तारीख के रूप में चिह्नित करूंगा। जाहिर है कि बहुत से लोगों को धन्यवाद देना है, लेकिन अगर मैं बीसीसीआई और साथी टीम के साथियों को धन्यवाद नहीं देता तो मैं अपने कर्तव्यों में विफल हो जाऊंगा।'

𝙏𝙝𝙖𝙣𝙠 𝙔𝙤𝙪 𝘼𝙨𝙝𝙬𝙞𝙣 🫡



A name synonymous with mastery, wizardry, brilliance, and innovation 👏👏



The ace spinner and #TeamIndia's invaluable all-rounder announces his retirement from international cricket.



Congratulations on a legendary career, @ashwinravi99 ❤️ pic.twitter.com/swSwcP3QXA