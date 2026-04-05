स्पोर्ट्स डेस्क : भारत के पूर्व स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने रविवार 5 अप्रैल को 2026 इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के बीच होने वाले मुकाबले से पहले अपनी पसंदीदा चुनने को लेकर दुविधा में हैं।

रजत पाटीदार की टीम न सिर्फ मौजूदा चैंपियन है बल्कि उसने CSK को अपनी पिछले तीन मैच में भी हराया है जिस कारण RCB पसंदीदा नजर आती है। वहीं दूसरी और पांच बार की चैंपियन टीम लगातार दो हार के बाद इस मैच में उतर रही है; उसे गुवाहाटी में राजस्थान रॉयल्स और अपने घरेलू मैदान पर पंजाब किंग्स से हार का सामना करना पड़ा था।

अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, 'मैं उन्हें कभी भी पक्का पसंदीदा नहीं कहूंगा। मेरा दिल हमेशा थोड़ा 'पीला' (CSK के रंग का) ही धड़कता है। इसमें मुझे कोई शर्म नहीं है। इस मैच में मेरा दिल CSK के साथ है, लेकिन मेरा दिमाग RCB के साथ है।'

RR के हाथों अपना पहला मैच बुरी तरह हारने के बाद CSK ने अपने विदेशी खिलाड़ियों, मैथ्यू शॉर्ट और जेमी ओवरटन की जगह प्रशांत वीर और राहुल चाहर को टीम में शामिल किया। यह तब हुआ जब इंग्लैंड के ऑलराउंडर मैथ्यू शॉर्ट ने 43 रन बनाकर CSK को 127 रन के स्कोर तक पहुंचाया था। अश्विन ने सिर्फ एक हार के बाद टीम में इतने बड़े बदलाव करने पर अपनी नाराजगी जाहिर की।

अश्विन ने कहा, 'मैं क्या कहूं? पहले मैच में मैं यह बात एक कोच के नजरिए से कह रहा हूं, CSK RR के खिलाफ 127 रन पर ऑल आउट हो गई थी। उस समय मौसम में नमी थी, पिच ढकी हुई थी, और ऐसी ही कई और बातें थीं, और आप इसी टीम कॉम्बिनेशन के साथ मैदान पर उतरे थे। यह बस एक अपवाद था। T20 क्रिकेट में ऐसा होता रहता है। लेकिन अगर आप सिर्फ एक हार की वजह से अगले मैच में इतने सारे बदलाव कर देते हैं जैसे मैथ्यू शॉर्ट और जेमी ओवरटन की जगह प्रशांत वीर और राहुल चाहर को टीम में शामिल कर लिया गया तो अगर आप सिर्फ एक हार के बाद दो बदलाव करते हैं, तो लगातार दो हार के बाद आप कितने बदलाव करेंगे?'