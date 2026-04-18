स्पोर्ट्स डेस्क: IPL 2026 में GT ने KKR को अहमदाबाद के Narendra Modi Stadium में 5 विकेट से हराकर शानदार जीत दर्ज की। इस जीत के साथ गुजरात ने सीजन में लगातार तीसरी जीत हासिल की, जबकि KKR की हार का सिलसिला (पांचवीं हार) जारी रहा।

गिल की कप्तानी पारी ने पलटा मैच

गुजरात की जीत के हीरो Shubman Gill रहे, जिन्होंने 50 गेंदों पर 86 रनों की शानदार पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी में 8 चौके और 4 छक्के लगाए और टीम को 19.4 ओवर में 181 रन तक पहुंचाया। उनके साथ Sai Sudharsan ने 22 रनों की तेज शुरुआत देकर टीम को मजबूत पावरप्ले दिलाया, जो जीत की नींव साबित हुआ।

रहाणे ने मानी टीम की गलती

मैच के बाद KKR कप्तान Ajinkya Rahane ने हार का कारण बताते हुए कहा: 'गिल और सुदर्शन ने शानदार बल्लेबाजी की। हमने 180 रन बनाए, लेकिन पावरप्ले में विकेट नहीं ले पाए, जो मैच का टर्निंग पॉइंट रहा।' उन्होंने यह भी कहा कि ओस (dew) का असर था, लेकिन इसे हार का बहाना नहीं बनाया जा सकता।

कैमरून ग्रीन की पारी बनी सकारात्मक पहलू

हालांकि हार के बावजूद रहाणे ने Cameron Green की बल्लेबाजी की तारीफ की। ग्रीन ने 55 गेंदों पर 79 रन बनाए और टीम को मुश्किल स्थिति से निकालकर 180 तक पहुंचाया। रहाणे ने कहा कि शुरुआती विकेट गिरने के बाद ग्रीन की काउंटर-अटैकिंग पारी टीम के लिए बड़ा पॉजिटिव रही।

पॉइंट्स टेबल में बदलाव

इस जीत के साथ गुजरात टाइटंस 5 मैचों में 6 अंकों के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गई है। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स अब तक जीत का खाता नहीं खोल सकी है और सिर्फ 1 अंक के साथ तालिका में सबसे नीचे बनी हुई है।