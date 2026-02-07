जमशेदपुर : रणजी ट्रॉफी क्वार्टरफाइनल मुकाबले में उत्तराखंड ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए झारखंड पर पहली पारी में अहम बढ़त हासिल कर ली है। अवनीश सुधा, कप्तान कुनाल चंदेला और जगदीशा सुचित की अर्धशतकीय पारियों की बदौलत उत्तराखंड ने दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 87 ओवर में 5 विकेट पर 282 रन बना लिए।

झारखंड की कमजोर पहली पारी

मैच के पहले दिन झारखंड की टीम सिर्फ 235 रन पर ऑलआउट हो गई थी। इसके बाद उत्तराखंड ने दूसरे दिन बिना किसी जल्दबाजी के बल्लेबाजी करते हुए संभलकर पारी आगे बढ़ाई और झारखंड के गेंदबाजों को कोई बड़ा मौका नहीं दिया।

अवनीश सुधा की संयमित पारी

ओपनर अवनीश सुधा ने 120 गेंदों पर 64 रन की धैर्यपूर्ण पारी खेली। उन्होंने जोखिम लेने से बचते हुए केवल ढीली गेंदों पर ही रन बटोरे। अवनीश ने भूपेन ललवानी (24) के साथ 41 रन की शुरुआती साझेदारी की।

कप्तान कुनाल चंदेला ने संभाली पारी

इसके बाद अवनीश सुधा और कप्तान कुनाल चंदेला के बीच 99 रन की अहम साझेदारी हुई। चंदेला ने 112 गेंदों पर 68 रन बनाकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया और झारखंड के गेंदबाजों को लंबा इंतजार कराया।

सुचित–रावत की साझेदारी से बढ़त मजबूत

सेट बल्लेबाजों के आउट होने के बाद जगदीशा सुचित और विकेटकीपर सौरभ रावत ने पारी को संभाला। दोनों के बीच 64 रन की साझेदारी हुई। सुचित 135 गेंदों पर 60 रन बनाकर नाबाद लौटे, जबकि रावत ने 70 गेंदों में 32 रन जोड़े। इस साझेदारी की बदौलत उत्तराखंड ने झारखंड के स्कोर को पार करते हुए 47 रन की बढ़त बना ली।

बिना छक्के के अर्धशतक, दिखा धैर्य

उत्तराखंड के तीनों अर्धशतकवीरों ने पारी के दौरान एक भी छक्का नहीं लगाया, जो उनकी एकाग्रता और विकेट बचाने की मानसिकता को दर्शाता है। बल्लेबाजों ने कठिन गेंदों पर सीधे बल्ले से खेलते हुए हवा में शॉट्स से परहेज किया।

तीसरे दिन बढ़त बढ़ाने का इरादा

उत्तराखंड के लिए शाश्वत डंगवाल (14 नाबाद) क्रीज पर मौजूद हैं। टीम अब तीसरे दिन अपनी बढ़त को और मजबूत करने की कोशिश करेगी, जबकि झारखंड के गेंदबाज अब तक असरदार साबित नहीं हो सके हैं।

संक्षिप्त स्कोर

झारखंड: 235 रन (ऑलआउट)

उत्तराखंड: 87 ओवर में 5 विकेट पर 282 रन

(अवनीश सुधा 64, कुनाल चंदेला 68, जगदीशा सुचित 60*; सौरभ शेखर 1/46, आदित्य सिंह 1/48)

