राजकोट : स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल लगातार दूसरी बार विफल रहे जिससे पंजाब की टीम सौराष्ट्र के स्पिनरों के सामने टिक नहीं सकी और उसे दूसरे दिन 194 रन से हार का मुंह देखना पड़ा। मुश्किल पिच पर 320 रन के बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब की सबसे बड़ी उम्मीद गिल 32 गेंद में 14 रन बनाकर आउट हो गए। इससे मेहमान टीम अपनी दूसरी पारी में महज 125 रन पर सिमट गई।

पहली पारी में भी गिल दो गेंद खेलने के बाद खाता खोले बिना आउट हो गए थे। दोनों पारियों में गिल को बाएं हाथ के स्पिनर पार्थ भुट ने पगबाधा आउट किया। भुट ने मैच में कुल 10 विकेट झटके। पहली पारी में 33 रन देकर पांच विकेट लेने वाले भुट ने अगले दिन और भी घातक प्रदर्शन किया और 10 ओवर में सिर्फ आठ रन देकर पांच विकेट हासिल किए। स्पिनरों के दबदबे का अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि पहले दिन 23 विकेट गिरे जबकि दूसरे दिन 17 बल्लेबाज पवेलियन लौटे।

भुट को साथी स्पिनर धर्मेंद्र जडेजा का बेहतरीन साथ मिला जिन्होंने 55 रन देकर पांच विकेट चटकाए। पंजाब के लिए कोई भी बल्लेबाज टिककर नहीं खेल सका जिससे उदय सहारण 71 गेंद में 31 रन बनाकर उसके शीर्ष स्कोरर रहे। इससे पहले सौराष्ट्र ने बीते दिन के तीन विकेट पर 24 रन से आगे खेलते हुए दूसरी पारी में बेहतर प्रदर्शन किया और 286 रन बनाए। सौराष्ट्र ने 75 रन पर पांच विकेट गंवा दिए थे और तब उसकी बढ़त सिर्फ 108 रन की थी।

इसके बाद निचले क्रम के बल्लेबाजों के संघर्ष ने घरेलू टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। प्रेरक मानकड़ ने 41 गेंद में 56 रन बनाकर नेतृत्व किया। भारत के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने 44 गेंद में 46 रन बनाए जबकि भुट ने नाबाद 37 और हेतविक कोटक ने 39 रन का योगदान दिया।

सौराष्ट्र के अब छह मैच में 18 अंक हो गए हैं जबकि पंजाब छह मुकाबलों के बाद 11 अंकों पर ही बना हुआ है। वहीं अलूर में पहली पारी में 323 रन बनाने के बाद मध्य प्रदेश ने दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक कर्नाटक का स्कोर आठ विकेट पर 168 रन कर दिया। कर्नाटक अब भी 155 रन से पीछे है। स्पिनर सरांश जैन ने 42 रन देकर तीन विकेट लिए। कर्नाटक के सलामी बल्लेबाज केवी अनीश 153 गेंद में 80 रन बनाकर नाबाद हैं।

