इंदौर : तेज गेंदबाज कुंदलीप सेन के करियर के चौथे पांच विकेट से मध्यप्रदेश ने शुक्रवार को यहां रणजी ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल के पहले दिन जम्मू-कश्मीर को महज 194 रन पर आउट कर दिया। भारतीय वनडे टीम के लिए खेल चुके इस 29 साल के गेंदबाज ने 66 रन देकर पांच विकेट झटके। उन्होंने जम्मू-कश्मीर के शीर्ष क्रम को झकझोरा तो वहीं बायें हाथ के स्पिनर कुमार कार्तिकेय (36 रन पर तीन विकेट) ने मध्य क्रम को परेशान किया। 

जम्मू कश्मीर की पहली पारी महज 67 ओवर में सिमट गयी। मध्यप्रदेश ने दिन का खेल खत्म होने तक बिना किसी नुकसान के 28 रन बना लिए थे। हर्ष गवली आठ और यश दुबे 14 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है। सेन ने दिन की शुरुआत में ही सलामी बल्लेबाज यावर हसन (13) और तीसरे क्रम पर आये शुभम पुंडीर (एक) को चलता कर 2021-22 सत्र की चैंपियन मध्यप्रदेश को शानदार शुरुआत दिलाई। इससे जम्मू कश्मीर ने 30 रन तक दो विकेट गंवा दिए। 

शुभम खजूरिया (140 गेंदों में 60) ने हालांकि जिम्मेदारी से खेलते हुए टीम को संभाला और 100 रन के पार पहुंचाया। टीम ने हालांकि काफी रक्षात्मक तरीके से बल्लेबाजी की जिससे उसने यह मुकाम 45वें ओवर में हासिल किया। खजूरिया ने कप्तान पारस डोगरा (91 गेंदों में 33) के साथ तीसरे विकेट के लिए 79 रनों की साझेदारी की। डोगरा के आउट होते ही जम्मू-कश्मीर की पारी लड़खड़ा गयी और टीम ने 136 रन तक आठ विकेट गंवा दिये। टीम ने इसके बाद बाकी बचे दोनों विकेट भी जल्दी गंवा दिए। 