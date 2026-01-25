अनंतपुर (आंध्र प्रदेश) : आंध्र ने रणजी ट्रॉफी मैच में मौजूदा चैंपियन विदर्भ पर 8 विकेट से शानदार जीत हासिल कर ग्रुप ए में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया। आंध्र ने 259 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए सुबह एक विकेट पर 93 रन से पारी आगे बढ़ाई और IPL टीम चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए खेल चुके शेख रशीद के शानदार नाबाद शतक से 56.1 ओवर में इसे हासिल कर लिया। रशीद ने 144 गेंद में नाबाद 132 रन बनाए और कप्तान रिकी भुई (92 गेंद में नाबाद 64 रन) के साथ तीसरे विकेट के लिए 145 रन की साझेदारी की जिसने चौथे और अंतिम दिन मैच का नतीजा आंध्र के पक्ष में पक्का कर दिया। तीसरे दिन स्टंप तक रशीद 50 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे।

पहली पारी के शीर्ष स्कोरर अभिषेक रेड्डी के जल्दी आउट होने के बाद रशीद को विकेटकीपर श्रीकर भरत के रूप में अच्छा साथी मिला और दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 99 रन जोड़कर लक्ष्य का पीछा करने की नींव रखी। विदर्भ के लिए नचिकेत भुते (83 रन देकर दो विकेट) एकमात्र गेंदबाज थे जिन्होंने आंध्र की दूसरी पारी में विकेट लिए। यह नतीजा आंध्र की शानदार वापसी भी दिखाता है क्योंकि वह विदर्भ के 295 रन के जवाब में 228 रन पर ऑल आउट होने से पहली पारी में 67 रन से पीछे हो गई थी।

आंध्र के अब 29 अंक हो गए हैं जिससे उसने तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। उसके बाद विदर्भ और झारखंड मौजूद हैं जिससे नॉकआउट क्वालिफिकेशन के लिए कड़ी टक्कर होगी। वहीं लखनऊ में मेहमान झारखंड ने उत्तर प्रदेश को पारी और 301 रन से करारी शिकस्त दी। झारखंड ने घरेलू टीम को दूसरी पारी में महज 84 रन पर ऑल आउट कर दिया। सौरभ शेखर झारखंड के लिए मुख्य गेंदबाज थे जिन्होंने 16 रन देकर पांच विकेट लिए जबकि जतिन पांडे और साहिल राज को दो-दो विकेट मिले। भुवनेश्वर में तमिलनाडु ने ओडिशा को 207 रन से शिकस्त दी। दो पारियों में 286 और 316 रन बनाने वाली तमिलनाडु ने ओडिशा को दो पारियों में 148 और 247 रन पर समेट दिया।